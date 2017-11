Gázközműkiváltás a Rókusi pályaudvar előtt: előkészítik a tramtrain pályaszakaszát Szegeden

Zajlik a tramtrain szegedi vágányvonalán a gázközmű kiváltása a Rókusi pályaudvar előtt. Szegedhez képest Hódmezővásárhelyen sokkal több a munka, hiszen 3,3 kilométer hosszú, egyvágányú városi villamosvonal épül, öt megállóhellyel és egy végállomással. Vásárhelyen jelenleg az Andrássy úton és a Szent Antal utca–Andrássy út sarkán dolgoznak.– A NIF Zrt. koordinálja a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain vonalának kiépítését. A szegedi pályaszakasz építésének előkészítéseként rendelte meg a NIF a Dégáztól a gázvezeték kiváltását, amely a Sadét bízta meg a munka elvégzésével. Ez teljesen normális – mondta lapunk érdeklődésére Németh Zoltán Ádám, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatói megbízottja. A Szeged és Hódmezővásárhely között majdan közlekedő tramtrain látszólag egy közönséges villamosnak fog tűnni, mely az 1-es villamos vonalán jut el a Rókusi pályaudvarig, ahol automatikusan behúzza az áramszedőt, és beindítja a tetőn található dízelmotort.Az SZKT szakembere elmondta, Szegeden villamosvonal épül a Rókus megállóhely és a 135. számú vasútvonal között. Hangsúlyozta, a Rókusi pályaudvarnál található SZKT-s iparvágány megszűnik, helyére egy tramtrainvágány épül, valamint a jelenlegi felszállító megállóhely mellett lesz még egy vágány az ellenkező irány kiszolgálására.– A tervek szerint jövő tavasszal kezdik el a vasútépítők a munkát Szegeden, akiknek így már nem kell foglalkozniuk a közműkiváltással. A második vágány építésekor az 1-es villamos csak a Szilánkig jár majd, nem megy be a Plaza-hurokba az építkezés miatt – mondta Németh Zoltán Ádám.A szegedi járműtelep építésére 5 milliárd forintot költenek. A Szeged és Hódmezővásárhely közötti, közel 22 kilométeres vonal építésére, felújítására mintegy 50 milliárd forintot állított be a kormány. A beruházás során a nyílt vonali és állomási átmenő fővágányait építenék át úgy, hogy azon 80-100 kilométer per órás sebességgel suhanjon a tramtrain.