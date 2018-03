Gázspray-nek nézte a szőlőcukros fiolát az agresszív kéregető, aki berontott az Eldorádóba - videó

„2018. február 28-án délután a Kárász utca 7. alatti Eldorádó üzletben történt egy inzultus. Egy oda betérő ismeretlen férfi pénzt kért a kasszában dolgozó munkatársunktól betegségére hivatkozva. Amikor nem kapott, dühösen, agresszíven viselkedett" – fogalmazott írásban megtett feljelentésében az Eldorádó üzletek tulajdonosa, Jenei Imre, aki a történtek idején épp Nepálban tartózkodott árubeszerző körúton.

Az alkalmazott, Szakál István elmondta, rendszeresen jönnek be az üzletbe kéregetők és más gyanús alakok. – Idős, szemmel láthatóan ittas néni a gyógyszerét szeretné kiváltani, arra gyűjt. Egyszer egy nem teljesen normális fiatalember üvöltözve követelte, hogy adjunk neki egy fegyvert, mert árulunk bozótvágó kést is. Akit tetten érünk, és rászólunk, leköpi a kirakatot, de az is előfordult, hogy ismeretlenek pillanatragasztót öntöttek a zárba, és nem tudtam reggel kinyitni – mesélte István.Legutóbb szerda délután tért be egy valószínűleg ittas férfi, aki szintén gyógyszerre kért 200 forintot. István kolléganője éppen a zsebébe nyúlt, a férfi erre azt hitte, pénzt akar adni neki, és már nyújtotta is a kezét. Amikor kiderült, hogy csak az ajakápolóját kereste az eladó, a férfi ideges lett. – Én mondtam neki, hogy a kasszából nem vehetek ki pénzt, nálam pedig nincs. Erre lökött egy nagyot a kasszán. Itt tartunk, hogy már nemcsak az utcán kéregetnek, hanem bejönnek az üzletbe. Sajnos nem ez az első eset. Egyszerűen dühítő ez a szituáció, hogy egyre többen jönnek be tarhálni – mondta a fiatalember.

Amikor az elkövető arrébb lökte a kasszát, felborult néhány, henger alakú, „Leszarom tabletta" feliratú, szőlőcukrot tartalmazó tégely. A biztonsági kamera felvételén tisztán látszik, hogy amikor István visszarakta az egyiket, az agresszív férfi felkapta azt, és mintha egy gázspray-t fogna, a kasszás felé irányította. Amikor rájött, hogy nem önvédelmi spray van a kezében, Istvánhoz vágta a szőlőcukros fiolát.A rendőrségen hamarosan kihallgatják az üzlet két eladóját, bekérik a biztonsági felvételeket, és akkor kiderül, milyen ügyben indítanak eljárást.