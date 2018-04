Generációk együtt a porondon - az Eötvös cirkusz színpadán a család legkisebb tagjai is

A 46 éves Mozli és a 9 éves Eötvös Lorien Annabell – mindketten fellépnek a generációkon átívelő cirkuszi műsorban. Fotó: Kuklis István

Egyrészt tisztelegnek a 250 éves magyar cirkuszművészet előtt, másrészt valóban szülők és gyermekeik is szerepet kapnak a műsorban. Porondra lépnek például a cirkuszigazgató, Eötvös Lóránd 6 és 9 éves lányai is, hogy megmutassák: már ilyen fiatal korban is el lehet bűvölni a közönséget.Náluk nagyobb közönségkedvencek már csak az állatok – talán kicsit igazságtalanul, de hát tény, hogy a gyerekek mindig azokat várják a legjobban. A Tesco-parkoló már napok óta a családok zarándokhelyévé lett, hiszen testközelből lehet látni a tevéket, oroszlánokat, illetve Mozlit, az elefántot is. A hatalmas ormányos 44 éve szerepel cirkuszban, így rutinosan pózol a kamerák előtt. Igazi társas lény, akit nemhogy nem zavar, de kifejezetten szereti, ha körülrajongják. A kora nyári melegben azonban a leginkább azzal tudott neki kedveskedni gondozója, hogy alaposan lelocsolta és megitatta.Hasonló ellátásban részesültek egyébként az oroszlánok is, amelyek szintén hálásan álltak a vízpermet alatt. És ha már generációk: az állatok királyságában is nevelődik az utánpótlás. Aki figyelmesen nézelődik a lakókocsiknál, megláthatja a másfél hónapos kisoroszlánt is, amely – akárcsak egy kiskutya – ott piheg az árnyékban, játékokkal körülvéve egyfajta házőrzőként. Ő még ugyannem lép fel a műsorban, de már szokja a közeget – talán hamarosan vele is találkozhatunk a porondon.