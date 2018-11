Génszabályozási hálózatokat térképeznek fel

A nagy projektben az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja az amerikai Joint Genome Institute-tal, illetve világszerte több mint negyven kutatócsoporttal működik majd együtt, többek között a Közép- európai Egyetemmel (CEU) és a prágai Károly Egyetemmel.



Az uniós támogatás segítségével a szakemberek arra kereshetik a választ: milyen genetikai hálózatok teszik lehetővé a gombáknak, hogy minden más élőlénynél hatékonyabban bontsanak le bizonyos növényi anyagokat, és evolúciósan honnan ered a gombák soksejtűsége. Emellett azt is kutatják majd, milyen matematikai szabályszerűségek érvényesek a nagy hálózatokra a sejtekben zajló folyamatoktól az emberi agyon keresztül a Facebookig.



Az MTA beszámolója szerint a gomba-biotechnológiának már ma is számos eredményét használják az iparban sikerrel. Így például számos nagy hatékonyságú lignocellulóz-bontó enzim ismert, azonban továbbra is kérdés, hogyan lehet még jobb ipari tulajdonságokkal rendelkező törzseket előállítani. Itt kerülnek a középpontba a most induló FUNCODE projekt fő célpontjai: a génszabályozási hálózatok.