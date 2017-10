Geotermiára cseréli a gáz negyedét a Szetáv

Geotermikus kutat fúrnak jelenleg is a régi kábelgyár területén. Az épülő Cédrusliget lakóparkot látja majd el energiával. Fotó: Karnok Csaba

Gázfogyasztásának negyedét termálvízzel váltja ki 2020-ra a Szegedi Távfűtő Kft. (Szetáv) annak az uniós támogatásnak a segítségével, amit megnyert. Megírtuk : az összesen 10,5 milliárd forint értékű fejlesztéshez magánberuházó, a szintén szegedi Geotermikus Beruházó Kft. adja az 50 százalékos önerőt, az a Szetávnak nem kerül pénzébe.

A szegedi beruházó geotermikus rendszereket épít ki, miközben a Szetáv a geotermikus energia fogadására alkalmassá alakítja át négy nagy hőközpontját: a rókusit, az északvárosi I-est, a felsővárosit és az odesszait. A kutak fúrása jövőre elkezdődik, és 2020-ra készül el a teljes beruházás. Kóbor Balázs, a Szetáv ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, sem a használatimelegvíz-hálózatban, sem a fűtésben nem kering majd termálvíz. Hőcserélőkön keresztül annak kizárólag a hőenergiáját hasznosítják. A távhő ára sem változik, ha a tarifákat három év múlva is az állam szabja meg. Érzékelhető változást a levegő tisztulásában hoz majd a geotermikus energia. A Szetáv ugyanis a város legnagyobb környezetszennyezője: évente 58 ezer tonna szén-dioxidot enged a levegőbe, miközben 30 millió tonna gázt éget el.A belvárosban és Újszegeden fúrta négy éve az első geotermikus kutat az a szegedi cégcsoport, amelyiknek a beruházó Geotermikus Beruházó Kft. is tagja. Ezekre a hálózatokra elsősorban egyetemi épületek és más intézmények csatlakoztak. A Geotermikus Beruházó Kft. ügyvezetője, Péter Tamás korábbi nyilatkozatában elmondta, hosszú távú befektetésnek szánják. Több mint tízéves megtérüléssel számolnak, de az energiaiparban nem is lehet másként.