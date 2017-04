Gépjárművezetésre alkalmatlan idős bácsi tolatott neki egy hölgy autójának, majd elhajtott

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt azzal a közel 80 éves férfival szemben, aki tavaly szeptemberben egy szegedi bevásárlóközpontban vezette gépkocsiját és keveredett nézeteltérésbe a sértettel.

A vádirat szerint vádlott tavaly szeptember 29-én a déli órákban az egyik bevásárlóközpont parkolójából kívánt távozni a tulajdonát képező személygépkocsival. A vádlott a parkolóból hátramenetben nem vette észre az egy hölgy által vezetett és szabályosan közlekedő gépkocsit és összeütköztek. Az érintőleges, így rongálással nem járó ütközés következtében a vádlott visszaállt a parkolóba, ahogyan a sértett is azért, hogy megbeszéljék a történteket. A vádlott azonban ezt nem várta meg, hanem a parkolóból ismételten hátramenetben kiállt és távozni kívánt. Az úttesten tartózkodó sértett elé lépett a vádlott által vezetett autónak és felszólította őt, hogy álljon meg. Az idős férfi azonban látva az úttesten álló nőt és hallva a felszólításait is, nem állt meg, hanem az autóval lassú tempóban felé indult. Mikor összetalálkoztak, a sértett a vádlott személygépkocsijának motorháztetejére támaszkodott és hangosan felszólította az idős férfit, hogy álljon meg. A vádlott azonban ennek nem tett eleget, hanem a motort felpörgetve gázt adott és gyorsuló tempóban el akarta hagyni a helyszínt, melyet észlelve a sértett folyamatosan hátrált, többször is kiabált az idős férfinek, hogy álljon meg, de miután látta, hogy ez nem vezet eredményre, mintegy 10 méteres hátrálás után az ütközés elkerülése végett oldalra elugrott. A vádlott ezt követően a helyszínt elhagyta. A cselekmény során sem személyi, sem egyéb sérülés nem keletkezett. A vádlott vezetéstől eltiltás hatálya alatt vezette az autót, illetve röviddel a cselekmény elkövetését megelőzően gépjárművezetőként egészségügyileg alkalmatlannak minősítették.

Az ügyészség vádlottat közúti veszélyeztetés vétségével vádolja.

A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.