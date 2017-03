Gépkarabéllyal támadt az ügyészre, elmeorvosi vizsgálatot kértek - galéria

– Miért volt erre szükség, János? – idézték a tanúk az ügyész szavait, amint az tavaly márciusban a lövöldözés után odament a letepert férfihoz, aki éppen őt akarta lelőni. – Tudja azt maga nagyon jól – ismételték meg a támadó szavait is. Tavaly március 6-án a Kiskunhalasi Ügyészségre bement egy férfi, papírdobozzal a kezében. Majd kisvártatva előcsomagolta a gépkarabélyt, amit azonnal élesített is, a biztonsági őrt kényszerítette arra, hogy kísérje fel az ügyészhez, akit meg akar ölni. A biztonsági őr a hátának szorított fegyverrel elindult a lépcsőn, de a szabadságon lévő másik őrt helyettesítő gondnok utánuk eredt, megpróbálta kicsavarni a támadó kezéből a fegyvert. Ekkor lőtt először a vádlott, aki most hivatalos személy védelmére kelt személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt állt a bíróság elé.



Az ügyben a keddi tárgyaláson tanúként hallgatták meg a gépkarabélyos férfit lefegyverző biztonsági őrt, a gondnokot és a két rendőrt, akik éppen a bíróságon voltak, valamint magát a merénylet kiszemelt áldozatát is meghallgatta Joó Attila tanácsvezető bíró.

Nem nagyon akarta megismerni támadóját

– Ismerem az ügyeit, de személyesen nem ismerem most sem – válaszolta a bíró kérdésére Téglás Péter, a kiskunhalasi ügyész. A bíró ismertette a tanú korábbi vallomását, amiből kiderült, hogy a tervezett merénylet előtt volt egy konfliktusuk a vádlottal, amikor az panaszt szeretett volna tenni, de az ügyész szerint ezt olyan hangnemben tette, hogy kénytelen volt kiutasítani a ügyészség épületéből.

Betegesen halmozódtak vélt és valós sérelmei

– Eltussolták az ügyeimet – magyarázta a bíróság előtt meggyőződéssel a vádlott. Az ő emlékei szerint évekkel ezelőtt őt a munkáltatói meg akarták ölni csőbombával, illetve magánnyomozókat is fogadtak, hogy szimatoljanak utána. Emiatt, de egy sor más ügyben is feljelentéseket tett a vádlott, de úgy érezte, hogy panaszait nem vizsgálják ki. Saját bevallása szerint részben ebbe is betegedett bele, pszichiátriai kezelésre is kezdett járni, ahol gyógyszereket is kapott. A tavalyi lövöldözés előtt búcsúlevelet is írt családjának, amelyben leírta, hogy meg akarja ölni az ügyészt, akiben ügyei megakasztóját látta. A levélből az is kiderül, hogy arra számított, ő sem éli túl a lövöldözést.

Begyógyszerezve

A neki felírt gyógyszeradag több mint kétszeresét mutatták ki a férfiban tette elkövetése után, de a szakértők szerint, mivel ezt rendszeresen szedte, nem lehetett olyan hatással, aminek következtében ne tudta volna felmérni cselekedete következményeit. Ebben az állapotban kényszerítette a biztonsági őrt, hogy vezesse őt az ügyészhez. Mikor a gondnok is próbálta leszerelni, elkezdődött a lövöldözés, az csak a vakszerencsén múlt, hogy senki nem halt meg. A biztonságiak több elismerést is kaptak az eset után a rendőrségtől, az ügyészségtől is. A vádlott az ügyészség bejáratánál lévő kamerák felvételeit szeretné a bíróság előtt megnézni, mert szerinte kijátszhatják őt. A tárgyaláson szinte az összes tanú vallomásával kapcsolatosan észrevételeket tett, például nem hitte, hogy a ruháját a mentősök vágták el, amikor végül őt mentették, mivel rosszul lett. A védő elmeorvos meghallgatását kérte a bírótól, így a tárgyalást májusig elnapolták.





A férfit hivatalos személy védelmére kelt személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, emberölés előkészülete, lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés, valamint a személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolják. A vádirat szerint a 44 éves férfi korábbi feljelentései kapcsán elégedetlen volt a járási ügyészség vezetőjének intézkedésével, úgy érezte, hogy a hatóságok semmibe veszik, a saját igazának nem tud törvényes úton érvényt szerezni.



Tavaly március 16-án ezért megjelent a Kiskunhalasi Járási Ügyészség és Kiskunhalasi Járásbíróság közös épületében, hogy megölje a vezető ügyészt, és elhatározta, azzal is végez, aki ezt meg akarja akadályozni. A férfi magával vitt egy engedély nélkül tartott - korábban hatástalanított, de visszaélesített - gépkarabélyt és az ahhoz tartozó 240 lőszert. A beléptetőkapunál elővette és csőre töltötte a fegyvert, majd azt a biztonsági őr hátára irányítva a férfit arra kényszerítette, hogy vezesse a vezető ügyész szobájához. A gondnok a lépcsőn utolérte a vádlottat, megragadta a fegyver csövét, de nem tudta elvenni a férfitől. Dulakodni kezdtek, közben a vádlott előbb a plafonba, majd a gondnok felsőteste felé lőtt, de nem okozott sérülést. Ezután a sértett hasára akart közvetlen közelről célzott lövést leadni, a lőszer azonban elakadt a fegyverben. A folyamatos küzdelem közben mindketten elestek, a földön tovább dulakodtak, a vádlott többször igyekezett elsütni a fegyvert, de a zárszerkezet folyamatos mozgatása miatt nem sikerült lövést leadnia.



A férfit végül az épületben tartózkodó két rendőr lefegyverezte. Mielőtt elindult a törvényszékre, a férfi búcsúlevelet írt édesanyjának, ebben úgy fogalmazott, "ha már el kell mennem, ne menjek egyedül". A vádlott a bíróság előtt nem kívánt vallomást tenni, csupán kiegészítette korábbi nyilatkozatát, amelyben lényegében elismerte a bűncselekmény elkövetését. A tárgyaláson ismertették a férfiről készült elmeszakértői véleményt, amely szerint a vádlott mentális zavarokkal küzd, beszámítási képessége enyhe fokban korlátozott, de a társadalom alapvető szabályaival tisztában van. A per tanúk meghallgatásával folytatódik.