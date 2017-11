Gerillakötés: sálba tekerték a fákat is a Vasvárisok - galéria

– Nyolc tanár és egy diák dolgozott rajta egy hónapig. Aztán az október végi diáknapon három osztály varrta föl az iskolát körülvevő különböző tereptárgyakra negyvenöt perc alatt – magyarázta a szegedi Vasvári-gimnázium tanára, Szegfű Márta, mitől és hogyan kerültek színes kötött holmik a Gutenberg utcai fákra, a Vasvári kerítésére és a biciklitárolókra. A projekt ötletgazdája – aki külföldi példákból merített – azt mondta, jövőre is terveznek hasonlót valamelyik iskolai esemény részeként.– Sokan megállnak előttünk: tetszik a járókelőknek a sok színes kötés, gyakran kérdezgetnek bennünket róluk. Sőt, annyira népszerűek, hogy a bejárat előtti szoborra adott sálat és sapkát még aznap elvitték, amikor kitettük – mondta el Siposné Gyuris Valéria igazgató. Hozzátette, a fák, biciklitárolók, a kerítés és a szobor felöltöztetése csak egy volt a diáknap színes eseményei között, amelynek a célja a közösségformálás és a figyelemfelkeltés volt.Ez kétségkívül bejött, ugyanis a Facebookon még most is sokan rácsodálkoznak a Gutenberg utca jópofa, színes sálba tekert fáira és kerítéselemeire. A gerillakötés (yarn bombing) egyébként a street art egyik legfrissebb, Amerikából indult formája, női graffitiként is emlegetik, amelynek jegyében gyakran tereptárgyakat, épületeket, közlekedési eszközöket kötött-horgolt, színes fonalból készült dekorációval díszítenek fel. A graffitivel szemben ugyanakkor könnyen eltávolítható, illetve magától is gyorsan lebomlik.