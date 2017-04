Gesztenyefát ültettek az algyői kisdiákok

Az algyői Fehér Ignác Általános Iskola 1. b-s tanulója, osztálytársai és az 1. a-sok ültettek el közösen egy gesztenyefát tegnap reggel az iskola előtti téren. – A fákat is szeretem, de a barack a kedvencem, mert annak finom a gyümölcse – mondta Zsuzsi.A Csongrád Megyei Önkormányzat szervezésében ültették a kisdiákok a Föld napja alkalmából a fát az iskola elé. A megye majdnem minden településén hasonló akcióra kerül sor a klímastratégia jegyében. A megyei önkormányzat fő célja egy speciálisan Csongrád megyére érvényes klímastratégia kidolgozása, hiszen a klímaváltozás következtében a megye különösen veszélyeztetett terület.A klímastratégia kidolgozásán túl olyan rendezvényeket, programokat is szerveznek, amelyeknek elsődleges célcsoportja a fiatalabb generációk, akiknek például ilyen faültetésekekkel hívják fel a figyelmét a klímaváltozásra, illetve arra, hogy mit tehetnek környezetük megóvásáért. Az algyői kisdiákok már most szeretik a fákat: büszkén sorolták, hogy otthon milyen gyümölcsfájuk van a kertben, és melyik gyümölcsöt szeretik a legjobban.