Gigantikus áfacsalási ügy a Szegedi Törvényszéken

Az 1700 oldalas vádirat ismertetésével kezdődött az a többmilliárdos adócsalás miatt indult per kedden a Szegedi Törvényszéken, amelyben budapesti és hódmezővásárhelyi vállalkozások is érintettek. Az ügynek 29 vádlottja van. A vádirat lényegében arról szól, hogy a cégek és az általuk működtetett webáruházak hogyan csalták el az áfát egy szlovákiai vállalkozáson keresztül.



A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalást a vád szerint úgy valósították meg, hogy először a Magyarországon megvásárolt műszaki cikkeket papíron Szlovákiába vitték. Ezután a direkt csalásra létrehozott szlovák vállalkozás továbbadta a termékeket az érintett magyar vállalkozásoknak, amelyek így visszaigényelték az áfát. Azonban valós forgalom nem volt, minden adásvétel csak papíron történt meg. A műszaki cikkek nem hagyták el Magyarországot, itthon adták el azokat, a nagyobb részüket webáruházakon keresztül.



Az ügy 2015 januárjában robbant ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai akkor csaptak le egyszerre több helyen is az elektronikai és háztartási gépek kis-, illetve nagykereskedelmével foglalkozó cégcsoportra. A vásárlóknak legelőször az tűnt fel, hogy több internetes áruház is elérhetetlenné vált. Az elsőrendű vádlott, M. János vezette csoport az adónyomozók szerint kétmilliárd forint forgalmi adót csalhatott el, a fent említett módon. Az Emátrix.hu, az Ármátrix.hu, az Electropark.hu és a Bemutatóterem.hu nevű műszaki webáruházak a piaci árnál sokszor olcsóbban kínálták a cikkeket, ezzel pedig hatalmas forgalmat értek el.