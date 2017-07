Giulia nem akar hazamenni - Öt földrész cserediákjai a megyében

A többség szívesen fogadna diákot



Megyénkbe öt földrészről érkeznek cserediákok 3, 6, illetve 11 hónapra, és ugyanígy utazhatnak ki a magyar középiskolások külföldre – összegzi a hét éve koordinátor és fogadószülő Raffayné Kamenszky Ágnes. Hozzájuk eddig Venezuelából és Argentínából jöttek. Jelenleg öt szegedi diák tanul kint és nyolc külföldi Szegeden. A fogadószülők és a koordinátorok nem kapnak fizetést, de az élményekért szívesen önkénteskednek. Az AFS felmérése szerint megyénk lakosságának 87 százaléka szívesen befogadna otthonába 3–12 hónapra külföldi középiskolás cserediákot. Az augusztusban érkező 10 cserediák befogadására július végéig várja a megyei családok jelentkezését az AFS.

Giulia, Kata, Ágnes és Mónika is jó érzéssel gondol vissza a csereév minden pillanatára.

Fotó: Karnok Csaba

– Kata lányomnak megtetszett az ötlet, és kikönyörögte, hogy fogadjunk mi is cserediákot – meséli Kovács Mónika, miért csatlakozott a családjuk az AFS-hez. Az American Field Service a világ legnagyobb és legrégebbi nemzetközi diákcsere-szervezete. A családanya, aki az egyetemen olaszt tanít, hozzátette: – A lányom éppen a japán korszakát élte, ezért ragaszkodott egy távol-keleti cserediákhoz. Mi a férjemmel elsőre tiltakoztunk, kétségeink voltak, hogyan viseljük majd a kultúrsokkot, ám végül beadtuk a derekunkat. És nem bántuk meg. Persze megvolt a kultúrsokk is, hiszen a japánok egészen másképp gondolkodnak, de mindnyájan gyorsan alkalmazkodtunk az új helyzethez. Az első hetekben persze mi is elkövettük azt a hibát, hogy vendégként kezeltük a cserediákot, merthogy könnyebben beilleszkedik, ha kezdettől családtagként tekintünk rá. Bár Momona csak egy évig élt velünk, nagyon hozzánk nőtt, azóta is anyának, apának szólít, és tervezi, hogy meglátogat bennünket – teszi hozzá Mónika. Családjának pedig annyira megtetszett a cserediák-fogadás, hogy később az olasz Carlottát is vendégül látták. Annyiban nehéz a fogadószülők helyzete, amennyire egy serdülő gyereket nehéz nevelni, aki feszegeti a határait – összegez Mónika.– Egy évre én is kijutottam Belgiumba, így az angol mellett a flamandot is középfokon beszélem. Anyáék választottak kontinenst, én országot – veszi át a szót Mónika lánya, Kata, aki az itthoni önkéntes tevékenysége elismeréseként az AFS-től ösztöndíjat kapott. Az itthon fogadott diákokkal és a kinti fogadó családjával is életre szóló élményekkel gazdagodott. Édesanyja megjegyzi, szétizgulták azt az egy évet, de a lányuk érdekében meglépték, és érett, önálló gyereket kaptak vissza.

A Katához hasonló önkénteseket őrangyaloknak hívják az AFS-nél. Ők azok, akik programokat szerveznek, valamint a családok és a diákok kezét fogják a csereév során. Védence még pár napig a tizenhét éves római Giulia D'Amico. – Nem a „testvéreimmel" járok egy osztályba, mert otthon nyelvi gimnáziumban tanulok, így itt a Ságvári két tannyelvű francia tagozatára iratkoztam be – mondja keverve olaszt a magyarral a cserediák. – Nagyon tetszik Magyarország, szép és tiszta; a városok és az emberek pedig csendesebbek, mint otthon. Leginkább a pizza és a kutyám hiányzik. Kezdetben nehéz volt az iskolában, mert egy zárt, összeszokott közösségbe csöppentem, de néhány hónapon belül barátokká váltunk. Meglepett, mennyire vendégszerető családra leltem. Otthon érzem itt magam, nem is akarok hazamenni.