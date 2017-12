Gluténmentesből nem tudjuk túlenni magunkat

- Ma már lemondások nélkül lehet karácsonyozni az érintetteknek, hiszen rengeteg minden elkészíthető. A süteményeink tej- és tojásmentesek, ráadásul könnyen elkészíthetőek, ehhez receptjeinkkel segítséget is tudunk nyújtani. - mondta Szabóné Papp Emőke, a Fittanyuka Süti & Menübár megálmodója.



Hozzátette, a karácsonykor klasszikusnak mondható menük közül a töltött káposzta is könnyen kivitelezhető az ételintoleranciában szenvedők számára, hiszen kókusztejföllel kiváltható a tejföl, de egy halvacsora sem jelenthet problémát. - A süteményekkel picit nehezebb, de már a gyártók is sok receptet kínálnak. Bőven vannak rendeléseink az ünnepek előtt, bejglit, kalácsot, zserbót, vagy más aprósüteményt is tudunk kínálni. Cukrot nem használunk, ezt eritrittel váltjuk ki. Azt tapasztalom, az egészségtudatosabb életmódot követők keresik a gluténmentes ételeket.



Korábban volt rá példa, hogy a más lisztkeverékekből készült sütemények igen szárazak voltak, azonban Szabóné Papp Emőke elmondta, ezen a téren sokat fejlődtek a gyártók, ma már egy gluténmentes bejgli is élvezhető és puha lehet. - Mi csak igazi alapanyagokkal dolgozunk, nem használunk pótlókat, vagy kísérő anyagokat, nehéz is átmenniük ezen a rostánkon a beszállítóknak.



Általános tapasztalat, hogy a glutén- vagy tejmentes termékek drágábbak, mint a hagyományosnak mondott alapanyagokból készült ételek. Egy kézműves bejgli kilója 3800 forint körül mozog, a Fittanyuka Süti & Menübár 4900 forintért kínál egy kiló cukormentes bejglit, ami igazi dióból, mákból készül. Ha házi készítésre adnánk a fejünket, egy kiló tönkölyliszt 4-500 forintba kerül, azonban aki ezt értékeli, az jó minőséget kap érte cserébe.



Az ünnepek alatt sokakkal előfordul, hogy túleszik magukat: azonban Szabóné Papp Emőke megjegyezte, az ezekből a lisztekből készült süteményekben sok rost anyag van, aminek köszönhetően egy-két szelettől sokkal jobban telítődünk, így nem tudunk belőlük sokat enni. - Ráadásul alacsonyabb szénhidrát és cukortartalommal is bírnak, így szinte garantáltan nem kell varrónőhöz vinni a ruhákat az ünnepek után - zárta Szabóné Papp Emőke.