Gólyák szállták meg a TIK-et - elkezdődött a beiratkozás hete a Szegedi Tudományegyetemen

Több mint ötezer diákot vettek fel a Szegedi Tudományegyetemre. A gólyáknak egy hetük van beiratkozni az egyetemre. Ezt a Hallgatói Szolgáltató Irodánál tehetik meg, a Tanulmányi és Információs Központban. Cél, hogy az egyetemre érkezők már az első nap érezzék, hogy a közösség tagjai lettek. Épp ezért egész héten számtalan érdekes program zajlik a TIK-ben a beiratkozással párhuzamosan.– Csapunk egy kis húszperces bulikát – hallatszódott a TIK-ből, s rákezdett a SunCity Brass a jobbnál jobb dalokra. Hétfő délelőtt a hideg miatt nem sokan ácsorogtak a TIK előtt, s a pingpongasztal sem került még elő. Viszont számtalan érdekes benti program akadt. Kávé, pizzakóstoló, bringagyorsszerviz, interaktív játékok. Mind megtalálható a TIKben, miközben a szorgos diákok hivatalosan is aktív tagjai lesznek az egyetemnek. Mivel előzetesen kell időpontot foglalni, így kígyózó sorok nem tekeregnek az épületben. Kellemesen lődörögtek a friss egyetemisták a különféle standok között.– Még lesz egy szakos tájékoztatóm, utána hazamegyek, és felveszem az óráimat – magyarázza vidáman Kovács Anikó, aki frissen iratkozott be az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karára. Anglisztika szakon kezd a jövő héten, de előtte még be kell költöznie a kollégiumba. A villamoshálózat kiismerésével valószínűleg nem lesz sok problémája, mivel az SZKT mosolygós hölgyei gyorsan a kezébe nyomtak egy térképet. Azon nem csak a villamosvonalak, de a főbb egyetemi épületek is rajta vannak.Akadt, aki Rubik-kockát pörgetett a kezében, mások már az Erasmus-programok után érdeklődtek. Lévén, sokan a mesterképzésüket kezdik most – ott pedig már általában kötelező a szakmai gyakorlat –, megjelentek a gyakornoki munkákat kínáló weblapok népszerűsítői is, hiszen nem lehet elég korán elkezdeni gondolkodni az effélékről.Holnap stand-up comedyt is tartanak, de fellép az egyetem pomponcsapata is. Szerdától péntekig véradásra is lesz lehetőség, előzetes időpontegyeztetés után. A héten folyamatosan Rapid Könyvtár-túrák indulnak, általában félóránként. Ez különösen hasznos lehet, hiszen a jó egyetemista sokat melegíti a széket a könyvtárban, s ehhez nem árt, ha jól is tájékozódik a polcok között.Fotó: Karnok Csaba