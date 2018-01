Gólyával osztoznak Betti macskái a far-háton

– Kerestem már minden létező helyet, ahol madarakkal foglalkoznak, de senki nem akar segíteni. Elég elszomorító, hogy eljutottunk odáig, hogy egy gólya nem számít – panaszkodott Németh Attiláné Betti.A balástyai nő december közepe óta etet egy állatot, de akárhova fordult, sehol nem kapott segítséget.– Karácsony előtt vettük észre, hogy ez a gólya itt ragadt – mesélte a nő, aki a falu határában, fóliasátorban gazdálkodik télen-nyáron.– Bár repked, de csak rövid távokat, leginkább a környéken járkál. Valószínűleg sérült a szárnya, rendszeresen emelgeti is az egyiket. Hamar felfedezte, hogy a macskáimat mindennap etetem, azóta nem is nagyon megy el innen.Már látja, mikor érkezek, tisztes távolságból figyeli, ahogy kiteszem az eleséget, és amint egy kicsit távolabb megyek, csatlakozik a cicákhoz. Így most már neki is hordom az ételt.A nő elmondta, macskaeledelt és far-hátat tesz ki mindennap, mert az interneten kikereste, hogy ezek alkalmasak a gólyák számára is.

– A csirkét természetesen feldarabolom, és figyelek, hogy ne legyenek benne éles csontok. Mivel naponta háromszor eszik a gólya, nem is kevés az a hús, amit ide kell hordanom. Igazából nem akartam ideszoktatni, már csak azért sem, mert gólyát etetni nagy felelősség, hiszen leszokik az önálló táplálékkeresésről. De hiába kértem segítséget, sehonnan nem kaptam.A vasadparkból az asszonyt a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz irányították, ahol azt a tájékoztatást kapta, tudnak a gólyáról, de nem tudják megfogni. Később azt javasolták, ő fogja be.– Kérdem én, akkor minek vannak, ha nekem kell megfogni, hogy elvigyék? – dühöngött Betti. Hívta a madármentőket is, ők azt javasolták, etesse tovább az állatot. Mint mondta, nem is azzal van a baj, hogy eggyel több állatot etet, de sajnálja a gólyát, amely az egyre hidegebb időjárás elől a tanyavilágban nem is tud melegebb helyre húzódni.Ludnai Tünde, a Kiskunsági Nemzeti Park Természetvédelmi Őrszolgálat osztályvezetője lapunk megkeresésére azt ígérte, utánajár az ügynek.– Sajnos mi a természetvédelmi csatornákon látható állatmentésekre nem vagyunk felkészülve, így elképzelhető, hogy a decemberi és januári szabadságolások miatt nem volt ember, aki el tudott volna menni a gólyáért. Az egyébként gyakori, hogy a sérült állatok befogásában a lakosság segítségét kérjük.Tegnap végül munkatársai kimentek a helyszínre, és megállapították: a gólya tud repülni, és jó kondícióban is van, így nincs miért befogni.– Megkértük a hölgyet, hogy etesse zárt helyen a macskákat, így a gólya is odébbáll majd.Az osztályvezető hozzátette: egyáltalán nem ritka, hogy a gólyát áttelelnek Magyarországon, és amíg találnak maguknak táplálékot, ez nem is jelent problémát.– Rendszeres az is, hogy etetik őket, hiszen ez a fokozottan védett madár nálunk nagyon kedvelt. Ettől nem hagyják el a vadászatot, de az biztos, hogy a környékre szoknak, hiszen táplálékszerzésben a könnyebb utat választják. A nagyon kemény télben viszont legyengülhetnek – ilyenkor a vadasparkba szállítjuk őket, ahonnan tavasszal elengedik.