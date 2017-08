Gombamód szaporodnak a naperőműves vállalkozások

Napenergiacégek tömege

Kispéter Géza, Domaszék polgármestere már nyitná is a következő helyszínt az újabb naperőmű számára. Fotó: Török János

– Az Alteo Zrt. is tervezi, hogy több naperőművet is épít Domaszéken, de van más vállalkozó is, akinek hasonló tervei vannak – Kispéter Géza, Domaszék polgármestere örül a megújulóenergia-cégeknek, hiszen bevételt jelenthet a településnek az iparűzési adó.Lapunk is beszámolt arról, hogy még az év első felében az Alteo Zrt. vásárolt cégeket, majd az erőművek építését is megkezdte, egy már augusztus elseje óta üzemel is a településen. A többi, hasonló beruházás egyelőre csak a tervezés stádiumában van, egy korábban golfpályaként működő területen épülhetnek meg a kiserőművek. Ez utóbbiak építését egy bácsszőlősi vállalkozó tervezi, aki tucatnyi „napos cég" vezetője.– Egy erőmű egy helyrajzi számon, egy tulajdonossal épülhet – Faddi István tavaly úgy tudta, hogy ezek a szabályok vonatkoznak a 499 kilowattos kiserőművek létesítésére, ezért vásároltak meg több helyrajzi számon levő telket, amelyen korábban egy golfpálya működött.Így összesen majd tucatnyi céggel indítja a több kiserőmű építését a bácsszőlősi férfi Domaszéken, de a kunbajapusztai címen összesen huszonegy cég van bejegyezve, amelynek nevében szerepel a solarfarm, és amelyeknek tulajdonosa más és más, de mindegyik vállalkozás vezetője, Faddi István.– Tavaly már kétezer körüli engedélyt kértek napenergiacégek, míg korábban évente hatvan körüli volt ez a szám – ezt Nagy Miklós ismerte el, akinek a tulajdonában fél tucat ilyen cég van. Ők adták el az Alteo Zrt.-nek az egyik projektjüket, annak a cégnek, amely nagyban és országosan vásárol fel az utóbbi időben megújulóenergia-alapú erőműveket.

Spekuláció?

A trafikosok is „napos" cégekben utaznak

Azért érhette meg többeknek beszállni a tavalyi dömpingbe, mert 2016. december 31-éig kedvezőbb feltételekkel lehetett engedélyekhez jutni. Ez azt jelenti, hogy 25 éven át kötelezően, állami támogatással veszik át az erőművektől a megtermelt villamos energiát, az idei évtől változtak a szabályok.Magyarul, ha valaki létrehozott tavaly egy projektcéget, és az engedélyeket is megszerezte még a régi, kedvező feltételekkel, az idén már jó áron el is adhatja akár.Nagy Miklósék a domaszéki céget idén adták el az Alteo Zrt.-nek. Ennek ellenére Nagy Miklós azt állítja, hogy az ő cégeik nem alvó cégek, hanem teljesítmény áll mögöttük, erre a banki hitelek melletti harmincszázalékos önerő a garancia.– A dél-alföldi régióban több településen is vannak projektjeink, amelyeket felépítünk és működtetünk is majd – Nagy Miklós szerint vannak olyan cégek az engedélyért még tavaly sorban állók között, amelyeknek szerinte egy fillérjük sincsen.A napelembizniszben hódmezővásárhelyi vállalkozóknak is van múltjuk: a nemzeti dohányboltok rendszerének kialakításában kulcsszerepet játszó Continental cégcsoport, és az ehhez köthető Tradis Kft. tavaly májusban egymás után hozott létre szolárcégeket.A Solarbelt, Solarbird, Solardeck és Solarbeam névre keresztelt vállalkozásokat 3-3 millió forintos tőkével gründolták. A mérlegük alapján azonban egyelőre alvó társaságokról lehet beszélni, miután egyiknek sem volt egyetlen forint forgalma sem tavaly, ahogy egyelőre a Domaszéken erőmű építését tervezgető cégeknek sem.