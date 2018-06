Gombnyomásra ad hangot a lámpa

Távvezérelt, hangjelzős kereszteződés lett az Anna-kúti csomópont: a városban először itt szerelték fel a jelenleg elérhető legmodernebb, látássérülteket segítő berendezést. Bár Szeged több pontján is átalakították már a jelzőlámpákat, hogy azok zöld jelzésnél hangot adjanak, néhány esetben a lakók tiltakozása miatt ezeket megszüntették, mivel zavarta az ott élőket az állandó zaj. Ezt a problémát hidalja át a most átadott rendszer, amelyet a látássérültek egy távirányítóval aktiválhatnak, vagyis csak akkor ad hangot, ha azt bekapcsolják, néhány lámpaváltás után pedig automatikusan kikapcsol. A berendezéshez a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületénél lehet igényelni távirányítót, amely egyébként az ország összes ilyen rendszerével is kompatibilis, tehát bárhol használható, ahol ilyen már létezik.



A modern hangjelzőt a Rotary Club Szeged Dóm jóvoltából tudták telepíteni, a klub fizette ugyanis annak több mint 1,2 millió forintos költségét. Fekets Tibor soros elnök lapunknak elmondta, a tavalyi jótékonysági gumikacsaverseny bevételét fordították erre a célra. A programot egyébként idén is megtartják, ezúttal a szegedi gyermekklinika intenzív osztályának gyűjtenek.



Ugyanilyen rendszert hamarosan az önkormányzat több más csomópontba is telepít majd – például a Boldogasszony sugárút és a Szentháromság utca sarkára, illetve a Tisza Lajos körútra.