Gondatlan gazdák miatt tüsszögünk: több mint százhektárnyi parlagfüves területet számoltattak fel a megyében

– Öt helyrajzi szám tartozik ehhez a területhez, és még ennél is több tulajdonos. Ők több mint egy hete megkapták már a felszólító levelet, de mint látható, még mindig nem történt semmi a területen. Ha napokon belül nem intézkednek, kényszerkaszálást kell elrendelni, rájuk pedig tetemes bírság vár – mondta el Tóth Zoltán megyei parlagfű-koordinátor.

– Egy-egy ilyen terület hatalmas pollenterhelésnek teszi ki azokat, akik a közelben vannak – magyarázta Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos. – Aki érzékeny a parlagfűre, annak akár pár perc alatt jelentkezhetnek a tünetei, attól függetlenül, hogy jelenleg a megye levegőjében nincs túl sok pollen. Az esős idő első fokozatúra mérsékelte a riasztás mértékét, és a helyzet a következő napokban várhatóan tovább javul majd az őszi időjárásnak köszönhetően.

A fagyokig marad a szenvedés



Bella Zsolt fül-orr-gégész, allergológus elmondta, augusztus végétől az első esőkig kimondottan magasak voltak idén a megyében a pollenszámértékek, így az allergiások tünetei is intenzívebbek voltak. Hozzátette: amióta a patikákban is lehet kapni allergiaellenes készítményeket, a betegek egy része kiesett az orvosi kontroll alól, ami szintén nem segít: ők már csak akkor mennek szakrendelésre, amikor már nagyon rosszul vannak, pedig egy jól beállított gyógyszer sokat segíthet. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenszezon az első fagyokig tart majd. A parlagfű és a fekete üröm allergizáló hatása is először októberben csökken majd érezhetően, megszűnni azonban csak az igazán hideg idő beköszöntével fog.

A legutóbbi, szeptember eleji légi felderítés alkalmával Szeged közelében többhektárnyi összefüggő parlagfűmezőt fedeztek fel: a balástyai autópálya-rendőrség szomszédságában embermagasságú növények ontják a rendkívül allergén pollent.Emlékeztetett: 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet a kiszabott bírság mértéke, attól függően, hogy mekkora területről van szó, az milyen arányban fertőzött parlagfűvel, és a tulajdonosnak volt-e már korábban is gondja azzal, hogy idejében mentesítse telkét ettől a gyomnövénytől.A balástyai jelenség sajnos nem egyedi: ettől a területtől pár száz méterre hasonló látvány tárult az ellenőrök szeme elé. Eredetileg gabonaföld volt a telken, azt azonban le sem aratták, mostanra pedig a parlagfű teljesen ellepte a kalászosokat, amelyek száraz fejei itt-ott még kibukkannak a gyomnövény közül.A parlagfű-felderítés július elseje óta tart, amelyet idén a megyében két alkalommal helikopteres területátfésülés is kiegészített. – Hogy ez mennyire hatékonyan segítette a munkát, jól mutatja, hogy 8 munkaóra alatt 180 erősen fertőzött területet találtunk – mondta el Tóth Zoltán.Csongrád megyében egyébként szeptember 8-áig 116 hektárnyi fertőzött területet azonosítottak, amelyek miatt több mint 155 bírságot szabtak ki. Ebben azonban nincs még benne a legutóbbi helikopteres felderítés eredménye, amelynek során száz újabb helyszínt azonosítottak be. Kényszerkaszálásra eddig még nem volt szükség – a tapasztalatok szerint a bírság kiszabása után a tulajdonosok azonnal intézkednek.