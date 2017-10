Gondja van az SMS-parkolással? Mutatjuk, mire figyeljen!

únius 6-ától megszűnt a hazánkban egyedülálló papíralapú szegedi parkolójegy. Első videónkban az általános használatát mutattuk meg az új parkolóautomatáknak, most viszont egyes problémaköröket szeretnénk orvosolni. Bemutattuk a parkolózónákat , segítettünk a bankkártyás parkolásban is, most pedig megmutatjuk, hogyan tud SMS-ben parkolójegyet váltani.