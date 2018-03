Göndör vagy egyenes?

A göndör hajúak miért egyenesítenek, és fordítva, miért bodorít az, akinek nem ezt adta a természet?



– Nem tudom, miért szeretne mindig mindenki másmilyen típusú hajat, mint amilyen megadatott, de azt igen, hogy egy eredetileg egyenes tincsekkel rendelkező nő – amilyen én is vagyok – miért szeretne göndör fürtöket – válaszol Polyák Lilla színésznő a kérdésre.



– Szerintem a göndör haj szexi és nőies – folytatja, és elmondja, ő egész életében szárítgatta fürtjeit, hogy hullámokat „csaljon" bele.



– Mostanában vettek rá, hogy hordjam egyenesen is a hajam. Szóval bizonyos szempontból új még nekem a dolog, de már látszik, az egyenes frizurával tényleg könnyebb bánni, mint a göndörrel – osztja meg, és hozzáteszi, ettől még mindig is göndör hajra vágyott.