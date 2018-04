Gondoskodni öröm - már épül a GEMMA-játszótér

A GEMMA Központ év elején indította el jótékonysági adománygyűjtő kampányát, hogy közösségi összefogással létrejöjjön Szeged első ilyen játszótere. Az intézménybe járó gyerekeket szuperhősökként bemutatva továbbra is azt üzenik: elesettségük ellenére ők igazi példaképei Szegednek. Negyedik szuperhősük, Varga Boróka az elmúlt két hétben azt kérte, hogy ajándékozzanak meg valakit, akit igazán szeretnek. Boróka kérését 348-an osztották meg a Facebookon , és 14 képet, történetet kaptak az ajándékozásról.Következő szuperhősük, Horváth Gyuri, a gondoskodás szószólója. A most 15 éves, oxigénhiánnyal született, majd agyvérzést kapott fiú a kezeire és lábaira is kiterjedő mozgáskorlátozottsággal él. Gyuri azt kéri követőitől, mutassák meg, hogyan gondoskodnak azokról, akiket szeretnek. Mindenkitől történeteket, vállalásokat és fotókat vár, amelyeket a GEMMA Facebook oldalán oszthatnak meg.A szuperhősök játszótere a tervek szerint május 25-re elkészül.