Görcsoldónak bevált a DKMT - húszéves évfordulóra emlékeztek Újvidéken

Magyar Anna a tartományi képviselőházban vajdasági és romániai újságírók előtt. Fotók: Bakos András

Edison feltalálta a fonográfot, 12 kilométert tettek meg az első repülőgéppel, világra jött Voltaire, meghalt Ferenc József. Mindez november 21-én történt, ahogy az is húsz éve, hogy négy magyarországi és négy romániai megye, valamint a Vajdaság megkötötte a Duna–Körös–Maros–Tisza euroregionális együttműködést. Az alapítók felismerték, itt igazán akkor lehet boldogulni, ha a szomszédok felelősséget vállalnak egymásért – emlékezett a kerek évfordulóra kedden Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke.

Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke és a DKMT soros elnöke a harminc közösen gondozott projekt közül a Szeged–Szabadka–Bácsalmás–Baja vasútvonal megtervezését és a Mórahalmon és Palicson épülő kulturális központot emelte ki.

Az alapítók.

Szerbia autonóm tartományának parlamentjében békebeli hangulatú protokolleseményen vették számba az eredményeket.Beszédet mondtak az alapítók, Viorel Coifan, a Temes megyei tanács korábbi elnöke, az Arad megyét akkor képviselő Dan Ivan. Lehmann István, a Csongrád Megyei Közgyűlés egykori elnöke felidézte, 1989-ben az európai régiók tanácskozását látva ötlött föl benne, hogy a határon átnyúló együttműködés nálunk is működhet. Balogh László Bács-Kiskun megyei alapító úgy fogalmazott, ez nemcsak arra jó, hogy uniós forrásokat szerezzenek az itt élők, hanem „görcsoldásra" is, egymás megértésére. Varga Zoltán egykori Békés megyei elnök nyilvánvalóvá tette: nem ért egyet azzal, hogy megyéje nemrég kilépett a DKMT-ből.

Megemlékeztek a merénylet áldozatává vált vajdaságalapítóról, Bosko Perosevics tartományi kormányfőről. A rendezvényen Kakas Béla Csongrád megyei közgyűlési elnök képviseletében Magyar Anna alelnök a régió szecessziós épületeit bemutató turistautakat és az árvizek elleni katasztrófavédelmi összefogást említette a DKMT fontos kezdeményezéseként.Hogyan tovább? A résztvevő helyi politikusok szerint utat, vasutat kell építeni, hogy az emberek könnyen eljussanak egymáshoz, segíteni a turisztikai vállalkozásokat, ha már így fejlődik a turizmus. Az eddig is látszott – most a médiaérdeklődés is ezt tükrözte –, hogy a Vajdaságnak és a román megyéknek adott igazán sokat ez az együttműködés. 2021-ben Újvidék és Temesvár is Európa kulturális fővárosa lesz. Erre az időszakra Temes megyében és a Vajdaságban is nagyon készülnek.