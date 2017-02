Graffiti és street art a vásznon

- A Senkinek Sem Art az Alternatíva Egyesület egyik tavaly év elején alakult hattagú művészeti formációja. Céljuk, hogy legális keretek köré tereljék a street artot. Tagjai hip-hop műfajban is mozognak, ők készítették ezeket az installációkat. Élvezzétek! – nyitotta meg a kiállítást az Alternatív Egyesület képviseletében Mórocz Sándor A megnyitó után a Mix Üzletház parkolójában összegyűlt közel harmincfős publikum kissé bátortalanul lépdelt az alkotások felé. - Nyugodtan menjetek közelebb a képekhez, a bátrabbak meg is érinthetik azokat – lelkesítette a tömeget Farkas Zita , az Új Nemzedék szegedi közösségi terének vezetője, amire a publikum hangos nevetéssel reagált, és el is indultak az alkotások felé. - És rögtön kiderül, ki az alkotó – kontrázott rá egy férfi a tömegből.Mint Farkas Zitától megtudtuk, az Új Nemzedék igyekszik minél több fiatalnak, műhelynek lehetőség biztosítani az érvényesülésre, közösségeket generálnak, illetve fogadnak be, így jött létre az együttműködés az Alternatíva Egyesületen keresztül a Senkinek Sem Arttal. A kiállítás koncepciója pedig onnan indult, hogy a műhely anonim tagjai a háztömb parkolójában észrevették, a fal egyes blokkjai ablakokra hasonlítanak. Az egyes alkotások tehát „ablakokon" keresztül megpillantott életképekként értelmezhetők, és mindenki a saját benyomásai alapján építhet egy-egy történetet köréjük.A tárlat ezt követően az Új Nemzedék közösségi terének alagsorában folytatódott. - Ahogy végignéztek, különböző szekciókat láthattok. Itt egy csodálatos életképet tudtok majd felfedezni arról, hogyan is készülnek ezek az alkotások – mutatott a kiállítóterem egyik szeglete felé Farkas Zita. – Felfedezhettek majd egy krómsarkot is, Csiky Art műveit, illetve az inkognítóban lévő Senki Sem Art csoport alkotásait – folytatta.A megnyitó után is még sok érdeklődőt vonzott a rendezvény, sokan egészen nagy társasággal érkeztek. – Ismerősök által jöttem. A barátnőm barátai is részt vesznek az eseményen, meg ide az ÚNK-ba is szoktam járni, ezért is jöttünk el. A graffiti és a street art is érdekel mint alternatív művészeti forma, szerettem volna ezt is megcsodálni – mondta Marcell.A szemle után beatbox-bemutatón és hip-hop koncerten vehették részt a látogatók. A kiállítás még két hónapig megtekinhető az Új Nemzedék pincehelyiségében és a Mix Üzletház parkolójában.