Graffiti polgármesteri engedéllyel: újabb képek az Etelka-sori falon

- Láttam egy cikket, hogy itt van ez a fal, megrongálták, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy művészi célra felajánlja. Mi pedig úgy gondoltuk, hogy akkor a művészi hajlamainkat kiéljük ezen a falon – mondta Hadzsy János, a Senkinek Sem Art (SSA) graffitivel és street arttal foglalkozó művészeti műhelyének vezetője.A szükséges engedély megszerzése után az SSA csapata vasárnap délelőtt fél 10-kor látott hozzá a fal dekorálásához. A közeli buszmegállóban várakozók, az arra sétálók egy-egy mosollyal nyugtázták a fiúk munkáját, de még az arra járó biciklisek és autósok is lassítottak, hogy egy gyors pillantást vessenek az alkotásokra.A srácokat nem kímélte a már-már nyáriasra forduló idő, ennek ellenére a napperzselt arcokon csöppet sem látszott a kimerültség jele, délután négyórai érkezésünkkor a festékes kezek még rendületlenül fújták a már körvonalazódó, szegedi látképet is magába foglaló alkotást.- Összedobtuk az ötleteinket, illetve az önkormányzattól azt a kérést kaptuk, hogy vízhez vagy vízi sporthoz vagy Szegedhez legyen köthető a graffiti. Mi a szegedi vonulatot választottuk – mesélte Hadzsy János kérdésünkre felelve, hogy milyen koncepció mentén alakították ki a művet.A tervezett négy alkotásból végül kettő készült el a nap végére, ugyanis a délelőtt folyamán adódott egy kis utánpótlás-probléma: elfogyott a festék. Szerencséjükre nem messze találtak egy szakboltot, ahonnan gyorsan fel tudták tölteni az eszköztárat. Az elmaradt alkotásokat hamarosan pótolják.- Lesz még egy Szeged feliratú, illetve egy humoros, focival kapcsolatos graffitink is itt hamarosan. Ezeknél jobban fogunk támaszkodni a stencilre mint technikára, aminek az a lényege, hogy előtte kell vele sokat foglalkozni, míg a mintát körbevágjuk. Felfesteni kevésbé időigényes, mint a maiakat, és még a festékkel is tudunk spórolni – avatott be minket az egyik műhelytitokba Hadzsy János.A Senkinek Sem Art felkérésre két panelház lábazatát is dekorálni fogja a közeljövőben, és a TIK-nél is feltűnhetnek hamarosan a srácok alkotásai. Következő kiállításaikról a Facebook-oldalukon lehet majd tájékozódni.