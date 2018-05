Gráfok, halmazok, függvények és sorozatok az első részben: matek érettségi feladatokat és a megoldásokat!

- Százalékszámítás, halmazok, statisztika, sorozatok, függvények - ilyen témakörökről kaptak feladatokat a diákok a középszintű matekérettségi első, 45 perces részében - írja az eduline Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmakra, definíciókra, egyszerű összefüggések ismeretére kérdez rá. Ez a rész 45 perc lesz.A II. feladatlapra 135 perc van. A II. A része három, egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, amelyek több részkérdésből állnak. A II. B része három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből kettőt kell megoldani. Hétfőn magyarral kezdődtek a 2018-as érettségik . József Attila újra előkerült a szövegalkotásnál, de kaptak Szabó Lőrinc verset, felnőtt mesét, a nemzetközi trendekhez kapcsolódó ünnepekről és barátságkutatásról szóló szöveget is az idei érettségizők.A matematika írásbelikkel folytatódnak ma az érettségi vizsgák, a diákok emelt és középszinten adnak számot tudásukról. Középszinten 180 percük van az érettségizőknek. Az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, az első feladatlapra 45 perc, a másodikra 135 perc áll rendelkezésre. Az első és második feladatlapon belül a rendelkezésre álló időt a diákok tetszés szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és a megoldás sorrendjét is meghatározhatják.Az első feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. Előfordulhat néhány igaz-hamis állítást tartalmazó, vagy egyszerű feladatválasztós feladat is. A II. feladatlap több témakört érint és több részkérdésből állnak a feladatok.Az emelt szintű vizsga 240 perces. Az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A diákok a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja hasonlóan a középszinthez. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll. Ezek az emelt szintű követelmények alapján egyszerűnek tekinthetők, többnyire a középszintű követelmények ismeretében is megoldhatók. A négy feladat közül legalább három több részkérdést is tartalmaz.A II. részfeladatsor öt, egyenként 16 pontértékű feladatból áll. Ezek közül legalább kettőben a gyakorlati életben előforduló szituációból származik a probléma, így a megoldáshoz a vizsgázónak a szöveget le kell fordítania a matematika nyelvére, azaz matematikai modellt kell alkotnia, abban számításokat végeznie, s a kapott eredményeket az eredeti probléma szempontjából értelmezve kell válaszolnia a felvetett kérdésekre. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető.A feladatok több részkérdést tartalmaznak, és általában több témakör ismeretanyagára támaszkodnak. A diákok mindkét szinten függvénytáblázatot, szöveges adatok megjelenítésére és tárolására nem alkalmas zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt használhatnak és erről nekik kell gondoskodniuk.