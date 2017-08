Gránátalma terem a Wagner-udvarban

Nem mindennap botlani gránátalmafába hazánkban, így Szegeden sem, talán ezért is mennek el sokan a szegedi Wagner-udvarban lévő példány mellett úgy, hogy észre sem veszik. A fa ettől függetlenül is jól érzi magát: gyümölcsöt hoz az egyébként a Földközi-tenger partvidékén, a Közel-Keleten és Ázsiában elterjedt növény.

A Wagner-udvar védett helyén jól érzi magát a gránátalmafa – tegnap még esőt is kapott. Fotó: Borbola Lilla

A gránátalmafa teljesen beleillik a felújított és kitakarított Wagner-udvar mediterrán hangulatába. – Újabban már sokféle növényt ültetnek az emberek, a merészek már sikeresen termelhetik hazánkban is, ha védett helyen tartják, de azért még mindig kuriózumnak számít egy-egy termő fa itthon – mondta Németh Anikó, a szegedi füvészkert igazgatója. Egyébként a füvészkertben szintén van egy több évtizedes, termő gránátalmafa. A szakértő elmondta: a fa rosszul tűri a nagy fagyokat, de ha fokozatosan hozzászokik, akkor kibírhat egy-egy hidegebb telet is.

A gránátalma egyébként nagyon egészséges: gazdag flavonoidokban, kalciumban, káliumban és C-vitaminban. A gyümölcs termése éretten piros színű, savanykás és sokmagvú, minden maghoz külön gyümölcshús tartozik. A keleti kultúrákban színezőanyagként is használták: szőnyegek festésére és tintafőzésre is alkalmas a termése. A görög mitológiában is többször említik a növényt, többek között Aphrodité gyümölcseként tartották számon.A belvárosi gránátalmafa termése várhatóan nyár végén érik be, bár akkor is inkább a látványában érdemes gyönyörködni. Aki meg is kóstolná a gyümölcsöt, az inkább a boltokban keresse.