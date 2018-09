Grecsó-ősbemutató és kortárs tánc is érkezik

Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix egyfelvonásos kortárstánc-előadásával indul az Őszi Kollekció szeptember 23-án, vasárnap. A duó Orfeusz és Eurüdiké mítoszát a mai viszonyok közé helyezi. A szerelmeseknek most nem afféle ellenfelekkel kell megküzdeniük, mint a halál. A hétköznapok, a változás, a különböző világnézet hozta kemény harc lesz az övék.



28-án, pénteken egy ősbemutatót hoz el a MASZK. Grecsó Krisztián Megyek utánad című, 2014-es regényét Bíró Bence írta színpadra. A darabban a főszereplő, Daru leltárt készít. Felidézi korábbi kapcsolatait, önmaga régi verzióit. Önvizsgálatot tart, megrajzolja saját önarcképét. A darabot az SZFE-n tavaly végzett Baki Dániel, a Terápia sorozatból is ismert Kurta Niké, valamint az Aranyélet és a Csak színház és más semmi tévésorozatokban is feltűnő Mészáros Béla játssza. A darabot Dékány Barnabás rendezte.



30-án, vasárnap a fővárosi Trojka Színházi Társulat érkezik egy temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházzal közös produkcióval. O. márkinéról szól a történetük, akit elalélt állapotban megerőszakolnak. Pont az a férfi, aki előzőleg kimenti öt erőszakoskodó markából. Hónapokkal később a nő ráébred arra, hogy gyermeket vár, ezért a családja kitagadja, mivel nem tudja megindokolni, hogyan esett teherbe. Ezek után felad egy hirdetést, hogy jelentkezzen az a személy, akitől terhes. A sokkoló történetet Nagy Dóra,

Bárnai Péter és Soós Attila játssza el.



Az előadásokra belépőjegyek már válthatók nyitvatartási időben a Megálló Közösségi Házban, valamint az előadások előtt a helyszínen.