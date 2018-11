Gyakorlatorientált bemutatók, építőipari vállalkozások - Hiányszakmákra koncentráltak a Dériben

– A Szegedi Szakképzési Centrum kedden rendezte meg az Építsd a jövőd! építőipari szakmai találkozót és pályaorientációs fesztivált a Déri Miksa Szakközépiskolában. A két turnusban tartott esemény megnyitóján Angyalné Kovács Anikó főigazgató is azt hangsúlyozta, hogy ez nem klasszikus pályaválasztási esemény, így elsősorban a hiányszakmákra koncentrál. Olyanokra, amelyek megszerzése után biztosan jó állása és magas keresete lesz a fiataloknak.A Bodrogi Bau standján Koczka Gábor szakoktató magyarázta a burkolás rejtelmeit és szépségeit két tizedikesnek, Hegedűs Sándornak és Lehoczki Ádámnak. A bemutató nemcsak arról szólt, hogy ki lehetett rakni a mintát, mint a puzle-t, hanem be is volt keverve hozzá a csemperagasztó.A KÉSZ Csoportnál is nagy volt az érdeklődés, az erősen gyakorlatorientált bemutató hasznosnak bizonyult, szakmányban készítették a 3D nyomtatóval a bevásárlókocsikba való érmét. A mechanizmust Tóth Szilvia képzésszervező magyarázta, miközben az asztalon ennél sokkal összetettebb „nyomtatványok" is mutatták, hol tart ma ez a technológia.Kisebb tömeg gyűlt össze Nemes Attila ácsmesternél is, aki előreszabott és valamelyest kicsinyített tetőgerendákkal készült az eseményre. És jó néhány méretes csavarral – valamint rögzítőelemmel –, mert ma már ebben a szakmában is egyre kevesebb a szög és a kalapács. A legérdeklődőbb és legbátrabb fiatalembernek Szetei Zoltán, a Petőfi Sándor Általános Iskola nyolcadikosa bizonyult, ő kezébe is vette a szerszámokat. – Autóvillamossági szakra jelentkeztem a Csonkába, de szeretem a fát, és tetszik ez a mesterség is – mondta, hozzátéve, hogy minden érdekli, amihez kell egy kis kézügyesség.A korábbi Szilánk, ma CE Glass Industries standjánál két nyolcadikos lányt találtunk, ők is a Petőfiből érkeztek, és inkább érdeklődők, mint potenciális munkavállalók voltak. Arra a kérdésre, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek, egyikük simán azt válaszolta, hogy felnőttek. Kibontva a részleteket, kiderült, Sárréti Vivien felszolgálónak, Hugyák Adrienn pedig cukrásznak készül, és úgy tűnt, elhatározásukban a remekbe csiszolt üvegek sem tudták őket megingatni.A már említett cégeken túl a pályaorientációs napon egyebek között ott volt az ASA Építőipari Kft., az Első Beton, a Nemes-Tető Kft., a Solarmania, a WILO Magyarország Kft., a DOMI Épületgépészet és a Szögi Építőipari Fővállalkozási és Kereskedelmi Kft. is. Az építőipari cégek mellett a Szegedi Szakképzési Centrum három iskolája vezette be a továbbtanulás előtt álló fiatalokat az építőipar jelenébe és jövőjébe, valamint az oktatásba. Így a Móravárosi Szakközépiskola, a József Attila Szakképző Iskola és a Vedres István Építőipari Szakgimnázium is dolgozott a sikeres rendezvényen.