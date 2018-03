Gyalog és kamionnal is próbálkozott már Hassan - Temesvárról indulnak Magyarország felé a migránsok

– A hátsó betonfalat és a szögesdrótot most ősszel csinálták meg. Itt azok vannak, akik menekültstátuszért folyamodtak – mondta szűkszavúan az egyik temesvári menekülttábor melletti utca lakója. Az asszony telkének végében jól látszik a magas betonfal tetején a szögesdrót.A táborral szemben, a közelben lakik Onet Krisztián, aki kisfiával sétálgatott a csöndes mellékutcában. A félig magyar fiatalember úgy fogalmazott, amikor a migránsokkal kapcsolatban kérdeztük, hogy vannak néhányan, itt szoktak járkálni. – Láttam sok fiatal férfit, sokat telefonálnak, egész nap ott a kezükben a készülék. Nekem semmi bajom nincs velük, de hallottam, hogy amíg nem húzták fel a falat, átjártak a szomszédokhoz, és eltűntek onnan dolgok. Az egyik közeli bevásárlóközpont kávézójában szoktak üldögélni, de mióta leesett a nagy hó, egyet se láttunk közülük – mesélte Krisztián, majd telefonján megmutatta a legújabb embercsempész-hálózatról szóló híreket, amiről mi is beszámoltunk csütörtöki lapunkban. A román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség Arad és Temes megyében működő kiterjedt embercsempész- hálózatra csapott le szerda hajnalban, összesen tizenkét helyszínen.A nyomozás kiderítette, hogy a Szerbiából Romániába átcsempészett embereket temesvári panziókban helyezték el. A bevándorlók Romániában menedékjogért folyamodtak, majd míg a román hatóságok a kérésük elbírálásán dolgoztak, Magyarországra csempészték őket. Ugyanezzel a módszerrel vittek migránsokat Magyarországról Ausztriába és Németországba 2015 nyarán. A mostani eset is azt bizonyítja, amit a német rendőrség már korábban is feltételezett: Temesvárnál nem csupán magányos embercsempészek segítik a migránsokat.Temesváriakkal beszélgetve úgy tűnt, a migránsok és az embercsempész bűnbandák tabutémának számítanak: aki benne van, azért, aki nem, az pedig félelemből nem akart nyilatkozni.A Strada Armoniei, azaz a Harmónia utcában lévő menekülttábortól nem messze az Auchannál találkoztunk két iraki kurd fiatalemberrel, akik az ingyenwifi miatt időztek a bejárat közelében. A fiatalok több mint 300 kilométerre lévő Nagybányán adták be a menedékkérelmüket, amit Hassan Saman készségesen megmutatott nekünk. Hassan és társa, Nauros azt mondták, a táborban unatkoztak, élvezik a temesvári szabadságot, ahol hotelben szálltak meg. Naurosnak Londonban élő testvére és édesapja küld pénzt a megélhetésre és az embercsempészekre.Hassan egyébként már járt Magyarországon. Nevetve mesélte, hogy tíz percet töltött országunkban, majd elkapták a rendőrök, és visszaküldték Romániába. A fiatalember azt is elismerte, illegálisan érkezett Szerbiából Romániába. Kamionnal is próbálkoztak átjutni, de akkor is lebuktak. Állításuk szerint hónapok óta úton vannak, eddig 7000 eurót fizettek ki az embercsempészeknek.