Gyalogossáv szegedi pálcikaembereknek

Az útszakasz elején még kapnak 30 centi szélességet a gyalogosok

De ők is csak egy ideig. Egy idő után ugyanis már teljesen a járda melletti füves részre szorulnak, a bicikliseknek felfestett sáv miatt ugyanis nekik már nem jutott hely. Egyszerűen elfogy a járda a talpuk alól, és az út túloldalán sincs járda.

Nem tudni, hogyan és mikor sikerült úgy felfesteni az amúgy sem túl széles járdán a városban másutt jellemzően középen meghúzott sárga csíkot, hogy onnan kiszoruljanak a gyalogosok, de az biztos, hogy érdekes végeredmény született. Persze az is elképzelhető, hogy valamilyen rejtélyes szeizmikus mozgás miatt rátolódott a gyalogosok sávjára a föld, vagy csúszott el a másik irányba a biciklisáv.Másutt Szegeden, ahol túl keskeny járdára kellett biciklisávot festeni, ezt úgy oldották meg, hogy a biciklis jelzés fölé vagy alá felfestették a gyalogospiktogramot is. Így ugyanazon a járdán tekernek a bringások, és közlekednek a gyalogosok is. Vannak ugyan konfliktusok emiatt, de többnyire mindenki elfogadja az adottságok miatti kényszerhelyzetet. Talán itt is érdemes lenne ezt a megoldást alkalmazni, a pálcikaemberek ugyanis csak két dimenzióban léteznek.