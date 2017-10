Gyalu 300 forintért, olajradiátor pár ezerért: bolhapiac lett a hétvégén Petőfitelepből

200 ezerig adómentes



Ha valaki magánszemélyként saját ingóságai eladásából évi 200 ezer forintnál nem nagyobb bevételre tesz szert, nem kell adóznia, áfát fizetnie, és számlát, nyugtát sem kell adnia. Ha ez a bevétel eléri a 600 ezer forintot, a 200 ezer forint fölötti rész után kell személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást fizetnie.

– Az összeset tetszik 300 forintért adni? – kérdezte a papírdobozban sorakozó 3 régi gyalura mutatva Megyeri Attila a petőfitelepi Ócsai Antalné udvarán szombat délelőtt. – Azt azért nem! Darabja 300, de lehet alkudni – mondta a házigazda. A férfi – aki hobbiból gyűjti a régi tárgyakat – végül 700 forintért vette meg a készletet, cserekésekkel együtt.A gyaluk mellett két babakocsi, gyerekbicikli, rézből készült kézi permetező, jó állapotú kabátok, darálók, olaj- és elektromos radiátorok és sok más használati tárgy sorakozott – pár ezer forintért. Az idős asszony is jelentkezett ugyanis arra az akcióra, amelyben a Petőfitelepi Művelődési Ház az egész városrészre kiterjedő garázsvásárt szervezett. Végül 25 helyszínen válogathattak a vevők az alkalmilag mini bolhapiaccá alakuló garázsokban és udvarokon.– Dicséret annak, aki ezt kitalálta. Délelőtt 10 óra, és már 20 ezer forint körül járunk. Sajnálja az ember kitenni ezeket a holmikat lomtalanításkor. Így még eljuthat olyanhoz, aki hasznát veszi – magyarázta Ócsai Antalné.A szomszédban Baráth Lászlóné többek között saját készítésű párnáit, terítőit árulta, voltak ingyen elvihető szobanövények, de akadt itt 30 literes klasszikus zsírosbödön, demizsonok – sőt, az egykor tanítónőként dolgozó idős asszony Ausztriában saját kezűleg készített festményét is megvásárolhatták az érdeklődők. – A vékony párnáimat már elvitték, meg egy csomag kártya is elment. Két napig pakoltam és címkéztem a holmikat – mondta el Baráthné.Egy utcával odébb Kónya Istvánék is kinyitották a portát: náluk kabátokat, bundákat és oltott citromhajtásokat, epertöveket lehetett venni. A potenciális vásárlók azt is láthatták, ha megnő, hogyan néz majd ki a háziak állítása szerint a boltinál finomabb fagyálló citrom – kertjükben ugyanis már sárgállottak a kis termések.Szemben lakó szomszédjuknál, Csontos Nikolettnél ruhaneműkkel teltek meg asztalok. A pár száz forintért kínált női topoktól, trikóktól a férfipólókon át a farmernadrágokig bőséges volt a kínálat. – Én sem hittem el, hogy ez eddig mind belefért a szekrényekbe. Azért ilyen olcsók, mert nem meggazdagodni szeretnénk belőlük, hanem megszabadulni tőlük – magyarázta vidáman a házigazda, aki napokig válogatta a jó állapotú holmikat, amelyek némelyikén még az eredeti árcédula is rajta volt. Ami nem kel el, azt karitatív célra adományozzák – árulta el. Szilágyi Erzsébet és Török Tamás is itt mazsolázott. Nem volt konkrét céljuk – a ruhák érdekelték őket –, de a lány egy trikót már vett, holott csak 10 perce kezdtek neki a kiterjedt garázsvásár végigjárásának.