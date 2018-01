Gyarapodott Tiszasziget: sok család költözött a településre, bölcsőde is nyílik tavasszal

A minibölcsőde épülete már megújult a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, jelenleg a berendezés és az engedélyeztetés van hátra. A tervek szerint tavasszal nyithat a hét kisgyermek befogadására alkalmas intézmény. Tiszasziget polgármesterétől, Ferenczi Ferenctől megtudtuk, a korábbi öt-hathoz képest – a CSOK-nak és az ingyentelkeknek köszönhetően is – tavaly 12 kisgyermek született a településen. Emellett további 26 millió forintból megszépül az óvoda is, nyáron a tetőszerkezetet és két terem padlózatát cserélik ki, valamint tisztasági festésre is sor kerül. A falu vezetőjét örömmel tölti el, hogy megfordult az a tendencia, hogy másik településre járnak óvodába vagy iskolába a gyermekek.Szintén TOP-os pályázatból fedett elárusítóhelyet kapnak majd a piaci árusok. A polgármester büszke arra is, hogy munkahelyteremtő beruházás keretében négy szociális szövetkezet is alakult Tiszaszigeten, aminek köszönhetően huszonnyolcan jutottak munkalehetőséghez a térségben.Mint ismert, Tiszaszigeten van Magyarország legmélyebb pontja, így folyamatosan küzdenek a belvízzel. Pályázati forrásból újabb utcákban – Dózsa és Aradi – már januárban elkezdték a csapadékvíz-elvezetési munkálatokat.A határ menti település vezetője hozzátette: folytatják az egészséges életmódhoz kapcsolódó fejlesztéseket, hiszen novemberben nyitottak egy konditermet, ahova az első hónapban közel harmincan vettek bérletet.