Gyászol Vásárhely, ma rendkívüli közgyűlést tartanak - olvassák el tegnapi híreinket!

10 fokot és 1 milliméter esőt jósol az Időkép , de azt 80 százalékos valószínűséggel - borongós ősz várható. Amelegfront érkezik a Kárpát-medence fölé, nedves, délnyugat felől enyhébb léghullámok áramlanak térségünkbe. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé - legkisebb eséllyel délnyugaton - várható eső, az ország északkeleti felén havas eső,. Helyenként megélénkül a nyugati, délnyugati szél, ami esővel párosítva igen kellemes - már annak, aki szereti -, de szerdára már 15 fokot mondanak.Illik is a borongós hangulat Hódmezővásárhely mai napjához:. Cikkünkben végigkövethetik életútját a zenéléstől a politikáig, beszélnek róla vásárhelyiek, elolvashatják a Lázár János által írt nekrológot is. A mécsesgyújtásokon is jelen voltak kollégáink. A hatályos jogszabályok szerint az időközi választást legkésőbb 120 napon belül meg kell tartani.

Sajnos nem ez volt az egyetlen tragédia, amiről hírt adtunk:egy lőgyakorlaton, ésSzeged-Rókus és Algyő között, a Vértói úti átjárónál. Ráadásul tegnap, aki miatt egy munkás meghalt a makói gumigyár új raktárának építésénél 2015-ben. Kaptak ugyan védőfelszerelést a tetőn dolgozók - de nem volt mihez rögzíteni.Nincsenek jó híreink a régi szegedi polgárházakkal kapcsolatban sem,. "A 100-120 éves házak egyidejű elöregedéséből keletkező problémák tervszerű, programozott elhárítása meghaladja a város erejét" az IKV elnök-vezérigazgatója szerint: országos pályázati programra lenne szükség, bíznak benne, hogy hamarosan lesz ilyen. Azt is megírtuk,- a vény nélkül kapható gyógyszerekről, pontosabban a magyarok veszélyes gyógyszerfogyasztási szokásairól szólt valójában a cikk. A, mert a statisztika szerint azt sem használják ki, ami van.Evezzünk át békésebb vizekre -, pénteken felkapcsolják az ünnepi fényeket, lehet menni szelfizni.. A Dóm téren kézműves vásár lesz, a Széchenyi téren meg ismét mindent árulnak majd a sapkától a bicikliző szamáron át a karácsonyfadíszekig -. Jó hír továbbá, hogy szegedi marketingügynökség is, mindemellett- mindössze öthetes csúszással, magyar viszonylatban ez nem is annyira sok. Megtudtuk viszont, hogy, 8 tonna lisztet osztanak szét rászorulóknak.A végére jöjjön egy kis humor: fogadják szeretettel. Végül is adni jobb, mint kapni - állítólag. Ennek szellemébenfelkészül rá, hogy ma virágot kap. 1956-ban egyébként ezen a napon vitték a romániai Snagovba Nagy Imrét és társait. 1989-ben pedig Németh Miklós bejelentette a Parlamentben, hogy Magyarország bruttó külföldi adóssága az év végére eléri a 20 milliárd dollárt, az államháztartás összes adóssága 1100 milliárd forint lesz, és elismerte, hogy a vezetés még a 80-as évek közepén is hamis adatokat közölt az adósságállományról. Egy kép a "Politikusok őszinte pillanatai" című albumból.