Gyémántgyűrű és limuzin: ezt kínálják Szegeden esküvőkre - fotó, videó

Szálloda, étterem, fotós, táncoktató, dekoros, cukrász, ruhakölcsönző – sőt limuzin, dubai parfüm és takarékszövetkezet is volt az Árkád Szeged Esküvői Kiállításán, vagyis egy helyen megtalálhattak az érdeklődő párok mindent, amire életük egyik legszebb napján szükségük lehet. Mi arra voltunk kíváncsiak, ki mit keres, vagyis mik most a divatos, trendi esküvői kellékek.-- Gyűrűt nézünk – mondta el Lux Erika és Demsa Roland , akik júniusban kelnek egybe. A fiatal pár azt mondta, gyakorlatilag minden más már megvan, ráadásul a szülők miatt Bicskén lesz a lagzi, vagyis nem az itteni szolgáltatókkal szerződtek le. Az ékszerről is határozott elképzelésük volt, mindenképpen vékonyat szerettek volna, így próbálták megtalálni a legmegfelelőbbet. De nem ők voltak az egyetlenek, akik úgy keresték a tökéletes ékszert, hogy azt már előre el is képzelték.- Platinagyűrűjük van? – kérdezősködött egy férfi a standnál, ám csalódnia kellett: az egyedi eljárást igénylő anyaggal csak egy-két helyen foglalkoznak az országban.- Mindenki egyedit keres – fogalmazta meg tömören az igényeket Molnár Gábor aranyműves, aki azonban tud is ilyet ajánlani: a Forma 1-es autók vázának alkotórészeként ismert karbonnal kombinált aranygyűrűket csak ő készíti az országban. – Szerencsére a párok most már megint hajlandók költeni az ékszerre, nem csak lufira és tortára. Minőségi, tartós gyűrűt keresnek, ennek megfelelően ismét divat a gyémánt is – mondta el a szegedi szakember.Az esküvői ruhákkal kapcsolatosan Molnár Jánosné, az egyik kiskunfélegyházi üzlet vezetője elmondta, nem is itt választanak. – Megnézik a katalógusunkat, és ha a stílus tetszik nekik, eljönnek próbálni – magyarázta. Hozzátette: mostanában elsősorban a csipke és a tüll kombinációját keresik- Mi elsősorban ötleteket gyűjtünk a dekorációhoz. Mivel egy éve szervezzük az esküvőt, szinte minden megvan már – mondta Lajos Renáta, aki párjával, Karsai Norberttel júliusban köti össze az életét. Hozzátette: ma már online világot élünk, ennek megfelelően úgyis az interneten nézik majd meg, melyik cég mit kínál, és az alapján választanak.