Gyenge a pénzügyi kultúránk

Bemutatták A pénzügyi világ kihívásai a 21. században című kötetet, amely az SZTE Pro Talentis Alapítványának és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) együttműködésének a jobbító szándékú terméke. – Az MNB egy kutatásából ugyanis kiderült, hogy a magyar lakosság az európai uniós átlag alatti fejlettségű pénzügyi kultúrával rendelkezik – mondta el Hergár Eszter. Az intézmény társadalmi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója a jogi karon tartott bemutató rendezvényen ezért üdvözölte a kötetet, amelyben SZTE-s polgárok tanulmányait gyűjtötték össze. A szerzők közül volt, aki a pénzügyi kultúrát mint kulcskompetenciát vizsgálta, más a gyermekvállalás és a pénzügyi tudatosság kapcsolatát írta le, de a kibervédelemről és a kriptovalutáktól is szó esik a ma kihívásaira választ kereső könyvben.



Badó Attila professzor, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke jelezte, hogy szeretnék a kötetet – amely már az együttműködés második kiadványa – online is elérhetővé tenni, addig is bővebb információ róla az SZTE Tehetségpont irodájától kérhető a sztehetseg@gmail.com e-mail-címen.