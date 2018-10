Gyenge lett a termés, drágult a krumpli - 280 forintot is kérnek egy kilóért a Mars téren

Krumplija válogatja, mennyiért adják

Gubicza Attila: kevesebb termett, mint tavaly. Fotó: Kuklis István

A nagybanin is drágult

Némelyik burgonyafajta már közel jár a 300 forinthoz. Fotó: Kuklis István

Tizedére csökkent a burgonyatermesztés

Hozzák, viszik

– Lassan drágább a krumpli, mint a banán – csattant fel minap háziasszonyi minőségében egyik kolléganőm, mire többen bólogatni kezdtek.Az biztos, hogy szárazsággal fejeződött be a nyár és kezdődött az ősz, ami alaposan megviselte a nem öntözhető burgonyát.Idén a növény kezdeti fejlődése az aszályos időszakra esett, ezért a tőszám alacsonyabb lett az optimálisnál. Aszály és belvíz egyaránt csökkentette az idei termést, ráadásul a burgonyabogárral is probléma volt, sokat pusztítottak a lombozaton. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara termésbecslése szerint idén mindössze 23,9 tonnás hektáronkénti termésátlagra lehet számítani, szemben az optimális 40 tonnával.Szegeden, a Mars téri piacon is érezhető már az áremelkedés. – Homoki krumpli ez, Ruzsa és Üllés között terem, változó a mérete, azért is adom az apróbbat 160-ért, a nagyobbat 180-ért – mondja Gubicza Attilla, aki a kétféle árfekvésű Rocco fajta mellett Impalát is kínált. Az utóbbiért már 200 forintot kért kilónként. Egy Sándorfalváról érkezett asszony is Impalát árult, miközben dicsérte a portékáját. – Ha ebből készít krumplipürét a kedves felesége, meglátja, az másnap is puha lesz, és gombócnak is kiváló – mondta.Csütörtökön 100 forint alatt nem találtunk krumplit a Mars téren, 300 forintot közelítőt viszont több helyen is láttunk. A 130 forintosra azt mondta a kereskedő, hogy ez már szinte nagybani ár – és igazat mondott. Tegnap már a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon sem lehetett burgonyát találni 100 forint alatt, ennyiért is csak zákányszéki Desirét lehetett kapni. A domaszéki Red scarlet ára 120, a Zsombóról érkezett Balatoni rózsa kilója 130 forint volt. A magyar felhozatalból a zákányszéki Impala bizonyult a legdrágábbnak, 145 forintért mérték. Kínálatbővítőként az I. osztályú francia import sárga krumpli 190 forintba került.Vannak nagybani áraink október 9-éről is, akkor a zákányszéki Desire és a csólyospálosi Laura is benézett száz forint alá. A Balatoni rózsa még csak 120, a zákányszéki Impala 135 forintba került kilogrammonként – mindkettő 10 forinttal drágult bő két hét alatt. A szakember szerint ez a felfelé araszolás már korábban megkezdődött, és mára talán elérte a holtpontot, azt az árat, amikor már érdemes burgonyát importálni. Így egy darabig nem fog nőni az ára, mostanában a halottak napja miatt úgyis minden a virágról szól, ám az év végi ünnepek közeledtével jöhet egy újabb áremelkedés.A Rókusi körúti nagy Tescóban tegnap nem találtunk magyar krumplit, a felhozatal 98 százaléka szlovák import volt. A legjellemzőbb kilónkénti ár a 249 forint, ennyiért mérték a Marabelt, a Red ladyt és a sütni való német Jellyt is. Ötkilós zsákban találtunk szlovák Red Sonját, kilónként 198 forintért, de kétkilós zacskóban Belanát is, amelyet ugyancsak északi szomszédunktól hozott be egy komáromi cég. Ez utóbbinak már csupán 150 forintra jött ki kilója. A szlovák fölény magyarázata, hogy a multi négy országot érintő közös beszerzése korábban „megégette magát" a magyarral, azóta ráállt a megbízhatóbban szállított szlovák krumplira, és ott termeltet.Míg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 1960-ban hazánk 3 millió tonna burgonyát termelt, a 2000-es évek elejére ez 784 ezer tonnára csökkent. Jelenleg Magyarországon – a területalapú támogatási kérelmek adatai alapján – üzemi méretben 8,1 ezer hektáron termelnek burgonyát, ez mintegy 200 ezer tonna körüli éves termést jelent, ehhez jön még a háztáji krumpli. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag fél évszázad alatt a tizedére csökkent a burgonyatermesztés.A magyar fogyasztás 75–80 százalékát fedezi a hazai termés, emellett az elmúlt években 22–28 ezer tonna volt az import étkezési burgonyából, amely a legnagyobb tételben Franciaországból, Hollandiából és Szlovákiából érkezett. Mutatóban van némi burgonyaexport is, 5–10 ezer tonna, ami elsősorban Romániába és Csehországba irányul. Érdekes, hogy nagyon magas a késztermékek behozatala, a feldolgozott, fogyasztásra előkészített fagyasztott krumpliból 40–46 ezer tonnát is importálunk, a legtöbbet Hollandiából és Lengyelországból. És még egy csavar: a 10 ezer tonna körüli fagyasztott exportunk nagy része is Hollandiába és Lengyelországba megy.