Gyerekek a parton, a közlekedésben - a nyári veszélyekre figyelmeztetett a rendőrség

Fotók: police.hu

A közlekedés és a vízpart is veszélyes lehet a nyaraló diákoknak, ezért fontos betartani néhány alapvető szabályt a biztonság érdekében – mondta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szerdai sajtótájékoztatóján a főkapitányság baleset-megelőzési bizottságának titkára.Vad Róbert szerint az autósoknak az eddigieknél is jobban kell figyelniük ebben az időszakban a gyerekekre, akik most jellemzően nem az iskolák körül, hanem a játszóterek környékén vannak. A titkár arra is felhívta a figyelmet, hogy aki túrázni megy, mindenképp vigyen magával láthatósági mellényt, illetve ha kerékpárral közlekedik, akkor ügyeljen arra, hogy a jármű legyen kivilágítva.A vizek veszélyeiről pedig már Fischer Gábor, a Szegedi Vízirendészeti Őrs parancsnoka beszélt. Elmondta, hogy felhevült testtel vagy ittas állapotban senki se menjen vízbe, és az is fontos, hogy aki fürdőzik, az csak ott tegye, ahol engedélyezve van.