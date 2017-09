Gyerekeket vendégeltek meg a Szeged Szépe döntősei a Hungi Vigadóban - galéria

Több mint ötven rászoruló gyermeknek szolgáltak fel kézműves hamburgert a Szeged Szépe szépségverseny jelöltjei tegnap a Hungi Vigadóban. A gyerekek az uzsonna mellé tanszereket is kaptak: a csomagban színes ceruza, vonalzó, nyomda is volt az ajándékok között.A Szeged Szépe szervezői és résztvevői immár hatodik alkalommal vendégelik meg az Ágota Alapítványnál nevelkedő gyermekeket, emellett a Tappancs Állatmenhely munkáját is segítik, és részt vesznek a mellrákellenes kampányban. – A lányok az ország több pontjáról is jöttek segíteni, így van, aki Békéscsabáról vagy a Vajdaságból utazott el idáig – árulta el Gera Gábor, a szépségverseny főszervezője.– Szerencsés vagyok, mert nem kellett nélkülöznöm. Ilyenkor elgondolkodik az ember azon, hogy érdemes megbecsülni azt, amink van. Jó látni, hogy mosolyt tudunk csalni ezeknek a gyerekeknek az arcára – mondta Márki Enikő versenyző, aki Horgosról érkezett, hogy részt vegyen az eseményen.