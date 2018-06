Gyerekekkel vertük el a 30 milliárdot: lerajzolták a mórahalmi napközisek, mire költenék a főnyereményt

– Végtelen milliót lehet nyerni a lottón – győzött az egymásra licitálásban a mórahalmi Horváth Dominik. A napköziseket a helyi Móra Ferenc Általános Iskolában arról kérdeztük, mire költenék a számukra szinte felfoghatatlanul hatalmas Eurojackpot-főnyereményt.Péntek este ismét csúcsnyereményben reménykedhetnek a játékosok: az Eurojackpoton közel 30 milliárd forint a tét. A heti főnyeremény már két héttel ezelőtt elérte a 90 millió eurót, azaz 28,9 milliárd forintot, amely nemcsak az Eurojackpot, de a hazai lottójátékok tekintetében is az elérhető legnagyobb főnyereménynek számít.A gyerekeket arra kértük, rajzolják le, mit vásárolnának a főnyereményből. Gyöngyvér lelkesen vetette bele magát a munkába, egy fehér alapon fekete foltos állatot kezdett el rajzolni. Amikor társai tehénnek nézték, felvilágosította őket, hogy foltos lovak is léteznek. Itt némi vita alakult ki arról, hogy hány lovat is tudnának venni a közel 30 milliárd forintból, Gyöngyvér szerint kettőt-hármat, de a fiúk kijavították, mondván, akár 120 darabra is futja az összegből.Sinka Lacika nem aprózta el, ő virágból húszat venne édesanyjának, lóból 300-at, kvadból 20-at, Volkswagen Golfból ötöt, BMW-ből pedig négyet vásárolna. Gyöngyvér száz lovat venne, de emellett szívesen szerelne motorokat és bicikliket.Czékus Csaba Alex kifinomult ízléséről tett tanúbizonyságot, amikor egy exkluzív svéd Koenigsegg autót rajzolt. Az exkluzív szupersportautó betűzésekor az utolsó négy betű okozott némi derültséget a gyerekek között. Alex a maradék pénzéből egy, a Terrorelhárítási Központ által feltuningolt BMW-t venne még. A fiúk hosszasan sorolták a négykerekű járműveket, amelyekre a milliárdjaikat költenék. Halmai Alex Levente Ford Mustangra költené a pénz egy részét, venne egy házat, édesanyjának pedig virágot. Dominik a ház mellé Porschét, krosszmotort és egy MTZ 50-es traktort szerezne be. Horváth Lilla testvérére, Dominikra is gondolt: egy pingpongasztallal lepné meg a főnyereményből.