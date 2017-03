Gyerekes nagycsaládok nem juthatnak be a tranzitzónába?

Március 298-án lépett életbe a szigorított határzár, a törvény értelmében mostantól mindenkinek a csak Szerbia felé nyitott tranzitzónákban kell megvárnia a menedékkérelme elbírálását. A röszkei és a tompai tranzitzónában összesen ezer embert tudnak befogadni, mindkét helyen napi öt-öt menekült léphet be. A 24.hu készített riportot a szigorított határzár életben lépése után a határ szerbiai oldalán, és az UNHCR (az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága) segítségével sikerült bejutniuk egy szabadkai úgynevezett One Stop Centerbe. Ez egy egy nyílt menekülttábor, nagyjából százötven menekülttel. A táborba aznap délelőtt, amikor a riportot készítették, visszahoztak egy hatfős családot: négy gyereket, az apukát és a várandós anyukát.Ezek szerint nagycsaládok a továbbiakban legfeljebb "szétszakítva" tudnak bejutni a tranzitzónába - egy ötfősnél nagyobb család egyszerre törvényesen nem adhatja be a papírjait.A riportból nem derült ki, a röszkei vagy a kelebiai tranzitzónáról van-e szó.