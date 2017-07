Gyerekkoruk vurstliján hasítottak az algyői búcsúban

- Kilenc lövésből sikerült eltalálnom a kalap három pálcáját! - büszkélkedett a vasárnapi algyői Anna-napi búcsúban Soós Nikolett. A lány már abban feszített a hullámvasúton. Édesapjuk is besegített a céllövöldében, és öt lövéssel még a mostanság divatos pörgettyűt, egy fidget spinnert is telibe talált. Közben tinédzserek préselték bele magukat a rakétaforgó járgányaiba. Azt mondták, réges-régen felszántották már vele az eget, jólesett most újra kipróbálni. Utána a dodzsemmel üldözték egymást.A hőség miatt ebéd és szieszta után szállták meg a családok a templom körüli utcákban felállított ajándéktárgyas sátrakat és a vurstlit. A postaládákba bedobott ingyenjeggyel sokféle hintára és forgóra felülhettek.A kamaszok olyan korábbi kedvenceiket hiányolták, mint a polip vagy a „haligali forgó".Megyesi István úgy látta, az utóbbi években egyre gyengébb rendezvényeket szerveztek a faluban.Emiatt szerinte elszoktak a családok a közösségi élettől, az éjszakába nyúló vigadozástól. Meg a pénzük is egyre kevesebb, amit elköthetnek. Két éve kezd magához térni a gyereknap, a falunap és a búcsú. Közben tízéves fia, Dominik integetett a forgó tetejéről.Gyerekkoruk hangulatát idézték a meseforgó itt-ott kopott kocsijai a két és fél éves Barnabás és az öt és fél éves Emmácska szüleinek. Az édesanya megmutatta, lánya kiskora képét tetováltatta a karjára.