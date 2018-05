Gyereknap másként: harcos, kamionvezető vagy pilóta is lehet a nagybeteg gyerekekből

A virtuális játékvilág iránt érdeklődő beteg gyerekeket látja vendégül vasárnap 8 órától a LvL Up eSport Bár és a Taxisok és Civilek a Beteg Gyerekekért Alapítvány. A Gyereknap másként 2018! nevű programról az alapítványt létrehozó taxis, Berinszki Zoltán lapunknak elmondta, nem csupán a klinikán kezelés alatt álló gyerekeket várják, hanem azokat is, akik már otthonukban gyógyulnak. Azért esett a választás az elektronikus sportokra és játékokra, mert a leukémiás vagy egyéb daganatos betegséggel küzdő gyerekek egy része nem játszhat a szabadban többek között a fertőzésveszély miatt, a LvL Up ráadásul a nagyáruház passzázssorán található, vagyis közel van a klinikához. Délelőtt az egész bár fogadja a gyerekeket és szüleiket, délután pedig az emeleti részt biztosítják számukra egészen 17 óráig. Természetesen ezúttal is megoldják a jótékony akcióhoz csatlakozó taxisok a gyerekek és szüleik szállítását.



A rendhagyó gyereknap felhívására gyógypedagógusok már jelentkeztek, önkéntes munkájukat ajánlották fel, de további segítőket is szívesen vár az alapítvány. – Gondoskodunk süteményről is a gyerekeknek, de bárki csatlakozhat még, mindent jó szívvel fogadunk. A cél, hogy egy örömmel teli, feledhetetlen napot nyújtsunk – mondta Berinszki Zoltán. Előzetesen a Taxisok és Civilek a Beteg Gyerekekért Alapítvány Facebook-oldalán lehet jelentkezni.