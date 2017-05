Gyereknap piknikkel, kutyákkal, Quasimodóval

Mindkét napon színházi produkciók, gyerekkoncertek, bábelőadások, kézműves-foglalkozások, táncbemutatók, ügyességi versenyek várják a kicsiket és nagyobbakat. A REÖK előgyereknapja 9-kor kezdődik, és A notre-dame-i toronyőr jegyében telik. Délután fél 5-től a musical főszerepét, a csupa szív, hős púpost játszó Veréb Tamás, a Budapesti Operettszínház művésze énekel. A Móra-múzeum gyermeknapi játszóháza 10 és 13 óra között várja a résztvevőket rókabáb-, nemezfigura-, lufifej- és ügyességi játékkészítésre.



Ugyancsak szombaton az algyői faluháznál 24 órás nonstop futás lesz az egészségért. Vasárnapig kutyás nyílt napba, kutyaszépségversenybe, ifjúsági főzőversenybe és családi vetélkedőbe lehet bekapcsolódni.



Vasárnap 9 és 17 óra között a klebelsbergtelepi Összefogás Házában jótékonysági gyereknapot szerveznek. 10 órától biciklis akadálypályán próbálhatják ki ügyességüket a bátrabbak. 13 órától a nyugdíjasklub tagjai mesélnek, lesz táncbemutató, előadást tartanak a telep óvónői, és zsonglőrködéssel zárul a nap. A szegedi Napfényfürdő Aquapolisban 10 órától 12.30-ig a csúszdaparkban rendeznek gyerekprogramokat. 10 és 16 óra között a Napos úti tűzoltólaktanyába várják az érdeklődőket tűzoltófecskendő-, daru- és elsősegély-bemutatóval.



A vadaspark a születésnapját is ünnepli a gyereknappal, a kínálata sokrétű vasárnap 10-től 16 óráig.



A mórahalmi Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő játszóházában szintén vasárnap, 12 és 16 óra között gyermekfoglalkozásokat tartanak.



"Állati jó gyereknapot" szerveznek szombaton és vasárnap 10 órától és 9.30-tól Vásárhelyen . Az első napon lesz filmvetítés a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ (BFMK) színháztermében, délután 17 órától ugyanott a Lúdas Matyi gyermekelőadása. Vasárnap a BFMK előtt lesz arcfestés, kézműves-foglalkozás, trambulin, fellép a Bóbita zenekar.



Mindszenten a városi esemény a lovaspályán szombaton reggel 7 órakor kezdődik, és rendeznek horgászversenyt is.



A lovaspálya színpadán a helyi általános iskolák és óvodák produkciói láthatók 10 órától, majd zenél az Aranyudvar.



Makón a Petőfi parkban a József Attila könyvtár szervezésében szombaton délelőtt 10-től délután 6-ig gyerek- és ifjúsági programok várják az ifjú olvasókat. A máltaisok kézműveskuckót rendeznek, lesz lovas kocsikázás, népi játszópark, aszfaltrajz-verseny, arcfestés és csillámtetoválás is. Délután 3-kor avatják a mozgáskorlátozott gyerekeknek tervezett játszóteret, majd kutyákat lehet örökbe fogadni, és fellép a Fülemüle zenekar.



A másik helyszín a tűzoltóság udvara lesz, ahol délelőtt 10-től látványos bemutatókat tartanak – néhány eszközt ki is próbálhatnak a gyerekek.



Csongrádon gyereknapi horgászverseny lesz vasárnap 8 órától az aranyszigeti versenypályán. A mozi előtti téren 10 órától Varázslatos gyermeknap címmel tartanak egész napos rendezvényt. A sztárvendég, Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok 16.30-kor lép fel.



Szentesen a Kurca-part Kalandparkban rendeznek gyermekfesztivált egész hétvégén. A Kurca Burián utcai szakaszán holnap 8-tól gyerekeknek szerveznek horgászversenyt. Az érdeklődők szétnézhetek a katasztrófavédőknél, az ország tűzoltólaktanyái ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatóak vasárnap 10 órától.