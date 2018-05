Gyereknapon adták át az Európai színvonalú elefántházat - Bemutatkoztak az ormányosok Szegeden (Galéria)

Cukik, nagyon erősek és nagy az ormányuk – jellemezték egymás szavába vágva az izgatott gyerekek a Vadaspark új lakóit, vagyis Shantit, Shah Rukh-ot és Tarut. Vasárnap délelőtt gyermeknapon adták át hivatalosan a Szegedi Vadaspark vadonatúj elefántházát, benne három indiai elefánttal.Európa egyik legmodernebb elefántháza nyílt meg Szegeden, a fedett hatméteres belmagasságú, fűthető elefántház középső részén töltik az időt az ormányosok, ha hideg van, nyáron pedig a közel ezer hektáros kifutóban lesznek. Öt elefánttartó boksz, takarmánykonyha, hűtőkamra, belső és külső medence is szolgálja majd az új lakók kényelmét. Az elefántokat, ázsiai törpevidrák és pápua szarvascsőrű madarakat bemutató épület Angkort a kambodzsai templomvárost idézi.

Próbáltunk valóban ázsiai hangulatú, autentikus házat építeni. Mivel elefántjaink eddig nem voltak, nekünk is meg kellett tanulnunk velük bánni, ezért hívtunk egy olyan szakembert, aki 20 éve elefántokkal foglalkozik, őt tanítja be kollegáimat és engem is.

- magyarázta Veprik Róbert, a Vadaspark igazgatója.A fejlesztés Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Vadaspark Nonprofit KFT. konzorciumában valósult meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, 480 millió forintból. Az épület hivatalos átadásán a Kala Sangam Tánccsoport dél-indiai klasszikus templomi táncbemutatóját láthatták az érdeklődők.Majd Botka László, Szeged polgármester köszöntötte a gyermekeket. Elmondta a Vadaspark történetének legfontosabb napja ez, hiszen az eddigi legnagyobb beruházást ünnepelhetjük ma. A polgármester arra is ígéretet tett, tovább folytatják a fejlesztéseket, hiszen egyre népszerűbb a szegedi vadaspark, amely tavaly már 200 ezer látogatót regisztrált.Az épület előtti szalagot Botka László és Veprik Róbert mellett lelkes gyerekek vágták át, akik meglepetésként egy elefánt alapú gyereknapi tortából is csemegézhettek.Ezt követően együtt nézték meg a város új lakóit. Shanti és Shah Rukh tíz évesek és az osnabrücki állatkertből érkeztek, míg kisebb társuk a szintén bika Taru öt éves lesz év végén, őt Hannoverből szállították ide. Az ormányosok délután már új kifutójukat is élvezhették, így a délutáni gyermekprogramokra érkezők már itt is gyönyörködhettek bennük.