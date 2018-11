Gyógypedagógiáról a gyakorlatban

Gondolatébresztő program, amelyen a gyakorlatiasság kiemelt szerepet kap – emelte ki hétfőn a Szent-Györgyi Albert Agórában megrendezett gyógypedagógiai programon Pukánszky Béla, az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet vezetője. A szakterület kincsestárát boncolgató eseményen Gellén Klára oktatási rektorhelyettes hangsúlyozta, a Szegedi Tudományegyetem mindig is meghatározó szerepet tulajdonított az oktatás és a kutatás összehangolásának, komoly képzésfejlesztés zajlik ennek érdekében. Mint mondta, az intézménynek komoly felelőssége van abban, hogy milyen gyógypedagógusok kerülnek ki a munkaerőpiacra, hiszen sérült embereknek nyújtanak majd segítséget a hétköznapi beilleszkedésben – tette hozzá.



A konferencián jelenlévők mindennapos, speciális kérdésekre kaptak választ. Szó esett többek között egy megújított tankönyvről, amely a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány számára szól, továbbá a mozgásnevelés lehetőségeiről, terápiákról, és a nyelvoktatásban történő esélyegyenlőségről is. Pedagógusok és hallgatók egyaránt segítséget kaptak munkájukhoz. A szegedi felsőoktatási intézményben 2007-ben indult útjára a gyógypedagógus-képzés. Döbör András, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja szerint azóta is gyakorlatorientált oktatás zajlik, éppúgy, mint a 90 éves kar további képzésein. Megjegyezte, céljuk a hallgatói igények kielégítése.