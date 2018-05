Gyomorforgató: Kölcsey utcai virágládába ürített fényes nappal egy hajléktalan

Szanaszét hever a városban az emberi végtermek

Vállalhatatlan és elfogadhatatlan

Jenei Imre, a Kárász utcai Eldorádó ajándéküzlet tulajdonosa, az eset szemtanúja azt mutatja, hová ürített a hajléktalan férfi. A vállalkozó mellett legalább százan nézték végig, ahogy a férfi a virágládába végzi a dolgát. Fotó: Kuklis István

Péternek nem sikerült



– Egyetemistaként jó pár évvel ezelőtt egy átmulatott éjszaka után hajnalban a Kárász utcán kapott el a szükség, de nagyon erősen a sör áldásos hatása eredményeképp. Esélyét nem láttam annak, hogy a legközelebbi toalettig eljussak hajnali négykor, ezért európaiak vagyunk felkiáltással az egyik szemetesben lévő nejlonzsákba próbáltam könnyíteni magamon, amikor a jól ismert „jó estét kívánok, fiatalember" köszöntés csendült fel a hátam mögül. Szó szót követett, természetesen bírság lett a vége, befizettem, megérdemeltem, kész – idézte fel a néhány éve történteket egy Propeller teraszán üldögélő fiatalember, aki szintén szemtanúja volt a múltkori förtelemnek.

Mindenkinek meg van kötve a keze

Köztisztasági szabálysértés



Ha valaki az utcán végzi el a dolgát, az ellen a rendőrség köztisztasági szabálysértés miatt indíthat eljárást. Elvileg ha a Kölcsey utcán ürítő férfiról készült felvétel elég jó minőségű, eljárás indítható ellene. A törvény pontosan úgy szól: aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértést követ el, amely miatt helyszíni bírság szabható ki.

– A kollégám mondta, nézd már, ez itt szarik – idézte fel a néhány nappal ezelőtt történeteket az a fiatalember, aki a Propeller söröző és étterem teraszáról telefonját előkapva rögzítette, amint az egyik, belvárosban jól ismert hajléktalan a közeli virágládába guggol, kezében egy darab vécépapírral, elvégzi a dolgát, megtörli magát, majd tántorogva odébbáll. Mindez fényes nappal Szeged belvárosában, a Kölcsey utcában történt, pár méterre egy gyorsétterem és a Propeller teraszától, ahol emberek étkeztek, a járókelők pedig jöttek-mentek.A szemtanúk szóhoz sem jutottak. – Nem hittem a szememnek. Ha valakinek ez nem volna elég gyomorforgató, akkor elmondanám, hogy úgy tudom, fertőző betegségei vannak, amelyek a széklettel terjedhetnek – mondta Jenei Imre, a Kárász utcai Eldorádó ajándékbolt tulajdonosa, aki szintén végignézte a történteket.– Ugyanez az ember egy nappal később a szemközti Douglas parfüméria Kárász utca felőli falát fosta össze. Szanaszét hever a városban az emberi végtermek. Igazi balkáni állapotok uralkodnak Szeged belvárosában. Az nem megoldás, hogy felsoroljuk, ki miért tehetetlen, megoldás kell. Állítson fel a város szociális budit, ha nem megy másképp – javasolta a vállalkozó.Jenei és a környező vendéglátósok az állandó rendőri jelenlétet is hiányolják, szerintük kevés a rendőr a belvárosban. – Ha mindennap piszkálják, nem fog idejönni. Tehetetlen dühöt érzek, mert hiába zavarom el ötvenszer, visszajön ötvenegyedszerre is, a teraszon étkező vendégeimet pedig elüldözi – méltatlankodott az egyik vállalkozó.– Felháborító, hogy Szegeden, a sétálóutcán fényes nappal lehet fosni. Tényleg nem zavar senkit annyira? – tette fel a költői kérdést Jenei Imre.A hajléktalan férfi egyébként csütörtök délben is a Propeller és a McDonald's vendégeit inzultálta, a hamutálakból összeszedte a csikkeket, majd a közeli SPAR-ban vásárolt egy üveg bort. Közben a Kölcsey utca másik oldalán megjelent egy rendőrautó, és az egyenruhások igazoltatták az egyik padon üldögélő hajléktalant.– Mindent, amit csak lehetséges, meg kell tenni, hogy ilyen ne történhessen meg. Ez a legutóbbi eset példa nélküli, vállalhatatlan és elfogadhatatlan – kezdte Hekáné Szondi Ildikó, a városrész önkormányzati képviselője, aki nemrég értesült a történtekről.– Valamit tenni kell, az egyértelmű. Megkezdtem az egyeztetést a környezetgazdálkodással, a közterület-felügyelettel, a városvezetéssel, a polgárőrséggel és a rendőrséggel. Együtt gondolkodunk, hogy egyáltalán mit lehet tenni – magyarázta a képviselő, de konkrétumokról még nem tudott beszámolni. Abban a képviselő és Jenei is egyetért, hogy a turisták által is gyakran hiányolt nyilvános vécék számának növelése sem oldaná meg a problémát, mert a hajléktalanok úgysem fizetnének érte.Egy, az ügyet jól ismerő, név nélkül nyilatkozó szakember úgy fogalmazott, nem lenne szabad engedni, hogy egy valószínűleg szellemileg is beteg ember a belvárosban így garázdálkodjon. – Mindenkinek meg van kötve a keze, és nem szívesen avatkozik be senki. Ezt önmagában a rendőrség sem tudja megoldani. Szerintem radikális megoldásra lenne szükség, ami akár a hajléktalanok kitiltását is jelentheti a belvárosból – fogalmazott informátorunk.Lapunkban egyébként nemrég foglalkoztunk hasonló esettel, akkor is az derült ki, hogy mindenki tehetetlen (2018. április 19.: Belvárosi udvarban végzik a dolgukat a hajléktalanok: senki nem tudja megoldani a Mérey utcában élők problémáját). Négy éve pedig a Szent István téren esett meg, hogy egy hajléktalan a víztorony tövében végezte el a nagydolgát (2014. augusztus 23.: Letolta szennyes nadrágját a téren).