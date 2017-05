Gyorsabban gyógyulnak a betegek: új műtéti módszer a mellkassebészeten

Az új műtéti módszer alkalmazása során nem intubált, spontán lélegző betegeknél egy metszésből, minimál invazív módon végeztek tüdőlebeny eltávolítást, eddig összesen 23 betegnél. A betegek szövődménymentesen, rövid ápolást övetően távoztak a klinikáról.



A leggyakrabban tüdőrákos betegeknél történik tüdőlebeny eltávolítás. Az új műtéti eljárás biztonságos, onkológiailag is megfelelő eredményeket biztosít. Műtéti technikában nincs nagy ülönbség a szegedi klinikán másfél éve alkalmazott minimál invaziv tüdőlebeny eltávolítás módszeréhez viszonyítva. ülönbség csak a műtéti érzéstelenítésben van. Az alkalmazott új műtéti módszerrel másfél nappal rövidebb a betegek órházi tartózkodása.



A lábadozás lényegesen gyorsabb: már özvetlenül a beavatkozás után időszakban is látható, hogy a betegek önnyebben viselik a műtéti megterhelést, ami kihat a ésőbbi időszakra is.