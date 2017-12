Gyorsan áthűlnek és lefagynak a hidak: megoldást jelenthetne az útburkolat fűtése

Elutasított feljelentés

2000. december 2-án hárman haltak meg az algyői Tisza-hídon egy karambolban. Az eljegesedett hídpályára nagy sebességgel hajtott fel a személyautó vezetője. Archív fotó: Karnok Csaba

2000 és 2006 decemberében is hárman-hárman haltak meg az algyői Tisza-hídon közlekedési balesetben. Mindkét esetben személyautók ütköztek frontálisan az eljegesedett hídpályán tehergépkocsikkal.Utóbbi baleset miatt Demeter Sándor feljelentette a hídkezelő Magyar Közutat, mivel szerinte elmulasztották jégmentesíteni az algyői hidat, és ez is közrejátszott abban, hogy hárman meghaltak.Demeter Sándor több éven keresztül dolgozott a Tisza Volánnál mint baleseti helyszínelő.A férfi meggyőződése volt, hogy a tragédia nem csupán a két sofőr esetleges figyelmetlenségéből, illetve a személyautóról hiányzó téli gumik miatt következett be, hanem azért is, mert az út kezelője nem jégmentesítette az aszfaltot (2007. december 5.: Tragédiák miatt jelentették fel a Magyar Közút Kht.-t).A rendőrség és az ügyészség nem nyomozott az ügyben, mert állították, nem történt bűncselekmény. Megállapították: már jóval a baleset előtt kitették az algyői híd mindkét oldalára a Csúszós úttest és a Veszély 1000 méter hosszú útszakaszon táblát, és a tragédia előtt a szórókocsik elkezdték a híd jégmentesítését. A balesetért pedig kizárólag a személyautó vezetőjét terheli felelősség.

Sebességkorlátozás és sózás

Kímélték a költséget

– A téli időszakban folyamatosan ellenőrizzük a hidakat, és az útmeteorológiai állomásaink is számos információt biztosítanak számunkra – válaszolta tegnap Pécsi Norbert Sándor. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője elmondta, Csongrád megyében minden nagyobb hídon – a szegedi Bertalan hídon, az M43-as Móra hídján, az algyői és a csongrádi Tisza-hídon, valamint a makói Maros-hídon – van útmeteorológiai állomás, amely folyamatos jelzést ad mind a levegő, mind pedig a burkolat hőmérsékletéről, állapotáról.– Amennyiben azt a burkolati állapot szükségessé teszi, úgy sózással biztosítjuk a síkosság megszüntetését. Jellemzően a nagyobb hidak esetében sebességkorlátozást is bevezetünk a téli időszakban. Általánosságban elmondható az is, hogy télen a hidakat, átjárókat kiemelten figyeljük, és sok esetben megelőző jelleggel is végzünk sószórást – hangsúlyozta a kommunikációs vezető.Az 1861 méter hosszú Megyeri hidat – amely nem hivatalosan az M0-s északi Duna-hídja – 2008-ban adták át. Az ország legkorszerűbb hídjának tervezője, Hunyadi Mátyás lapunknak elmondta, volt arról szó, hogy fűthető lesz a Megyeri híd, de végül költségkímélés címén ez nem valósult meg. A híd építési költsége 63 milliárd forint volt.

Az útviszonyoknak megfelelően

Még javítás alatt



Még november 14-én szakította át egy kamion a szalagkorlátot az algyői hídon, és az ártérbe zuhant. A kamion vezetője könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Három hét alatt nem sikerült megjavítani az algyői hídon a korlátot. Fotó: Karnok Csaba Még november 14-én szakította át egy kamion a szalagkorlátot az algyői hídon, és az ártérbe zuhant. A kamion vezetője könnyű sérülésekkel megúszta a balesetet. Három hét alatt nem sikerült megjavítani az algyői hídon a korlátot.

– A nagyobb folyóink feletti hidak hamar áthűlnek, mert vékony a szerkezetük, ezért jegesednek el aránylag gyorsan – mondta a szakember. Szerinte nem az útburkolatba épített fűtőháló a nagy költség, hanem maga a fűtés – egész télen. Elmondta, a Megyeri hídon is van útmeteorológiai állomás.Az algyői hidat már többször felújították az elmúlt években. A focipályáink már fűthetők. Miért nem lehet a magyar hidakat is fűteni, hogy ne haljon meg több ember? – Nincs tudomásunk arról, hogy Magyarországon vagy külföldön bármelyik hídba burkolatfűtés lenne beépítve – válaszolta kérdésünkre Pécsi Norbert Sándor. – Baleseti statisztikáink szerint az elmúlt tíz évben jeges, illetve havas időjárási körülmények között halálos baleset nem, súlyos baleset egy esetben történt, amely tudomásunk szerint visszavezethető arra, hogy a gépjármű vezetője nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a haladási sebességét – mondta a kommunikációs igazgató.