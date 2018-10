Gyorsan megtalálták a Szaffi gyerekszereplőit - fotók

Ezúttal nem volt olyan nagy tolongás, mint néhány hete a Valahol Európában meghallgatásán, aminek elsődleges oka, hogy a színház előre meghatározta, milyen karaktert keres. Fekete hajú, 110 centiméternél alacsonyabb gyerekeket vártak. Fiúból egyetlen jelentkező volt, így neki nem is kellett megküzdenie a szerepért. A kislányok fél órás, oldott hangulatú játékon vettek részt a rendező vezetésével, melynek végén azt a három óvodást választották ki, akik a legalacsonyabbak voltak és a hajuk színe is megfelelő volt. Ők kezdhetik meg hamarosan a próbákat és mutatkozhatnak majd be a november 17-én először bemutatásra kerülő darabban.