Gyorshír: Már szerelik az első lézereket az ELI-ben

Már szerelik az új lézereket, nemsokára kezdődnek a kísérletek. Fotó: Karnok Csaba

A múlt hét csütörtökön és pénteken megérkezett Szegedre az ELI első két lézerberendezése, szerelésük hétfőn már meg is kezdődött. Az egyiknél egy német alaplézert fejlesztettek tovább a francia szakemberek és az ELI munkatársai, a másiknál az osztrák alapból építkeztek a pécsiek és a szegediek.

A 492 és 890 millió értékű berendezésekkel az első kísérletek már novemberben megkezdődhetnek. Idén még érkezik egy harmadik is lézer is – januárra pedig már be is jelentkeztek az első kutatók, akik élesben kísérletezhetnek a világon máshol nem található berendezésekkel.