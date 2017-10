Gyorsítani akarták az amatőr versenyzők vizsgálatát - háziorvosok tehermentesíthetik a sportorvosokat

– Azt az információt kaptuk a sportegyesülettől, hogy most már háziorvos is kiállíthatja a szükséges sportorvosi igazolást, amit minden szezonban meg kell csináltatniuk az amatőr sportolóknak.



– El is mentünk a papírral a gyerekorvosunkhoz, ő azonban azt mondta, mondhat bárki bármit, ő ilyet saját felelősségére nem ír alá – mesélte lapunknak egy szegedi édesanya. Kiderült: nemcsak a szülők, az orvosok is értetlenül állnak a jogszabályváltozás előtt, melynek egyetlen hibája van csak: több körülötte a kérdés, mint a válasz. Nem egyeztettek, csak változtattak A Magyar Labdarúgó Szövetség javasolta, hogy az amatőr sportolónak minősülő versenyzők esetében a sportorvosi vizsgálat elvégzésére, valamint a sportorvosi engedély kiadására – az országos sportegészségügyi hálózat sportorvosai mellett – a háziorvosok és a házi gyermekorvosok is jogosultak legyenek. A kormányhatározat már több mint egy hónapja megvan, a Magyar Közlönyben pedig két hete jelent meg. Egyre több sportolót küldenek erre való hivatkozással a körzetes rendelőkbe, a háziorvosok többsége azonban ettől függetlenül nem hajlandó ilyen engedélyt kiadni.



– Ezt a változtatást nem előzte meg közigazgatási egyeztetés, kitalálták, és kész. Viszont nem működőképes. A sportorvoslás egy szakvizsgához kötött szakma, amit nem lehet háziorvosokkal pótolni csak azért, mert kevesen vannak – fogalmazta meg véleményét Rósa Ágnes, a Csongrád megyei házi gyermekorvosok szakfelügyelője. Több hónapos várólista A doktornő elmondta, több kollégája is jelezte már az utóbbi napokban, hogy sportolók keresik fel ilyen igazolásért, és neki is voltak már ilyen páciensei. – Egy sportorvosi vizsgálat alapeleme az EKG, ami viszont a gyermek háziorvosi rendelésen nem kötelező minimumfeltétel, tehát a legtöbb rendelőben nincs. Vagyis a mi lehetőségünk annyi, hogy adunk egy beutalót a kardiológiára, és 3-5 hónap múlva már be is jut a gyerek, miközben az edzők azért küldik őket hozzánk, mert azt gondolják, így hamarabb lesz igazolásuk – vázolta a rendszer alapvető buktatóját Rósa Ágnes. – Arról nem beszélve, hogy a háziorvos által végzett fizikai szűrővizsgálat nem alkalmas arra, hogy a különböző sportágaknak megfelelő terhelést vizsgálja vele. Attól, hogy valaki fizikálisan rendben van, nem biztos, hogy nincs például szívbetegsége, amitől hirtelen meghalhat.



Rósa Ágnes úgy fogalmazott, ha egy háziorvos el tud végezni minden olyan előírt vizsgálatot, amely egy-egy sportágnál az igazolás kiállításának feltétele, természetesen elvállalhatja ezt a feladatot, máskülönben azonban ez kockázatos, hiszen ha a sportolónak bármilyen egészségügyi problémája lesz, beperelheti. Kérdések vannak, válaszok nincsenek – További kérdés azonban többek között, hogy ezek a vizsgálatok a tb-finanszírozott rendelési időben történhetnek-e, kell-e ezért fizetniük a sportolóknak, egy esetleges több hónapos szakorvosi előjegyzési idő alatt az amatőr sportoló milyen sporttevékenységet végezhet, illetve hogy a sportorvosi engedélyhez szükséges vizsgálatot a háziorvos csak a praxisába bejelentkezett páciensek számára végezheti-e el.

Ezeket a kérdéseket Rósa Ágnes egyébként írásban feltette az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatójának is – a válasz az volt, hogy nem tudnak rájuk válaszolni, hiszen ők sem kaptak semmiféle információt a jogszabályváltozással kapcsolatosan.



Aki tehát biztosra szeretne menni, továbbra is sportorvoshoz fordul. Ez viszont Szegeden például jelen pillanatban meglehetősen nehézkes, a sportorvosi rendelés ugyanis költözés miatt már egy hete szünetel, és ezen a héten sem elérhető még. Helyettesítés Hódmezővásárhelyen és Mindszenten van – sovány vigasz, de aki hajlandó autókázni, cserébe mindkét településen egy-két napon belülre kap időpontot.